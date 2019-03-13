Hakan: Muhafız en çok hangi ülkelerde izlendi?

1 Netflix, Hakan: Muhafız'ın ikinci yeni sezonun 26 Nisan Cuma günü gösterime gireceğini ilan etti. Aynı zamanda dizinin ikinci sezonundan ilk görseller de görücüye çıktı.







2 Aralık ayında yayınlanan Hakan: Muhafız’ın ilk sezonu sadece Türkiye’de değil, dünya çapında büyük ilgi gördü. Öyle ki Kapalıçarşı’da kendi halinde bir halı tüccarıyken İstanbul’u korumak için karanlık güçlere karşı savaşan bir kahramana dönüşen Hakan’ın hikâyesi, dünyanın dört bir yanında, 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.







3 Peki, dizi en çok nerelerde ilgi gördü? Hakan’ın mistik ve gizemli dünyasının kapısını arayanlar arasında Türkiye’den sonra en çok başta Brezilya ve Meksika olmak üzere, Latin Amerika ülkelerinde seyredildi. Latin Amerika’dan sonra ise en çok Afrika ülkelerinde ilgi gördü.







4 Bununla birlikte Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Kanada ve Avustralya’da da heyecan yarattı. Bu iki ülkedeki toplam izlenme oranı Meksika’dakine eşdeğer.





