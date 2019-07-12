Halil Sezai, Cem Adrian ve Melek Mosso'dan sürpriz düet
Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali'nde Halil Sezai'nin sahnesi sırasında Cem Adrian ve Melek Mosso'dan sürpriz düet....
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1Bu yıl 4'ncü kez gerçekleşen Kuşadası Gençlik Festivali'nin ikinci gününe Halil Sezai'nin sahnesi sırasında Cem Adrian ve Melek Mosso'nun eşlik etmesiyle rengarenk bir müzik şöleni yaşandı.
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Birlikte Sarı Gelin türküsü ve Halil Sezai'nin sevilen İsyan şarkısını söyleyen üçlü seyirciden büyük alkış aldı.
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Emre Aydın'ın Grubu 6. Cadde'den Sezen Aksu Cover'i
Festivalin bir diğer sürprizi Emre Aydın'ın grubu 6. Cadde'nin sahnede prömiyer yapması oldu. Single olarak çıkacak Sezen Aksu şarkısı Güllerim Soldu'yu ilk kez söylediler ve dinleyiciden tam not aldılar.
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4Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor
5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı' nda gerçekleşiyor. İşte Festivalden kareler...
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Bülent Ortaçgil
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6Melisa Uzunarslan
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Gökcan Sanlıman
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Gülce Duru
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9Akın Sevgör
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