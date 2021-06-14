Halis Serbest'in itirazına karşı Bergen filminin yapımcısından açıklama

"FİLMDEN VAZGEÇİN"

Halis Serbest geçmişte yaşanılan olayların bedelini sadece Bergen ve kendisinin ödemediğini, ailelerin de ödediğini, bundan sonra bu ağır bedelin çocuklarının sırtına yüklenmesine müsaade etmeyeceğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucunun nedenini kimseyle konuşmadım. Karşılıklı acılar çektik. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Bu nedenle filmcilere sesleniyorum; yalan yanlış bilgilerle ve ajitasyonla süsleyeceğiniz filmden vazgeçin. Siz kimden icazet aldınız? Rahmetli Belgin, Bergen olmadan evvel neredeydiniz? Bergen’in ve benim yaşadığım sancılı ilişkiye bu filmi çekmek isteyen Mine Şengöz şahit mi olmuş? Ben mahkemede hakim ve savcı tarafından sorgulandım ve cezamı çektim. Bu nedenle kimse beni sorgulayamaz. Kafanıza göre yazdığınız filmle toplum nezdinde kimseyi alaşağı edemeyeceksiniz."