Haluk Bilginer'e Emmy ödülü kazandıran puhutv dizisi Şahsiyet hakkında bilmeniz gerekenler

PUHUTV NEDİR?

Dünya üzerinde tarif edildiği adıyla bir “catch-up tv” olan puhutv; en beğenilen Türk dizileri ve diğer yerli yapımların ve yaşam içeriklerinin online adresi olmak vizyonuyla ve "Sen Nasıl İzlersen" mottosu ile Doğuş Grubu tarafından kuruldu.



puhutv, bu vizyon için Türk dizilerini sahiplenme ve dizi ile film sektörüne sürdürülebilir katkı sağlama misyonunu da yüklendi. İki yılda 15.000 saatten fazla lisanslı içeriğe ulaşan puhutv, 200 milyondan fazla izleme ile Türkiye’nin en çok izlenen online orijinal dizisi Fi’nin yanı sıra birçok ödüle ulaşan Şahsiyet ve Dip orijinal dizilerini kullanıcılarına sundu.



puhutv, Effie Ödülleri'nde 2 büyük ödül, Kristal Elma Ödülleri’nde 2 Kristal Elma ve 1 büyük ödül, Smarties ödüllerinde de Fi ile En İyi İçerik ödüllerini aldı.





