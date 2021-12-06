Hamaç Höyük kazısında nekropol bulundu

Kazı çalışmalarında çok katmanlı höyük yerleşmesine rastladıklarını anlatan Engin, "Mezarlar basit toprak, taş sanduka mezarlardan oluşarak içlerinde herhangi bir eşya bulunmadı. Şu ana kadar 40 civarında çocuk ve yetişkin insan iskeletleri bulundu. Bu iskeletlerin cinsiyetleri, antropolog arkadaşların çalışmasıyla netlik kazanacak" dedi.