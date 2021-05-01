Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu

Google arama verileri analiz edilerek ülke ülke en popüler süper kahramanlar belirlendi. Marvel'in DC'yi geride bıraktığı araştırmaya göre Türkiye'den en popüler kahramanın Groot olduğu ortaya çıktı.

01.05.2021 - 07:53

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 1
Süper kahraman evrenlerine yönelik yeni bir çalışma Marvel'ın arama trafiği açısından DC'den daha popüler olduğunu ortaya koydu. Ancak bu DC'nin Marvel'a nazaran çok düşük puanlar aldığı anlamına gelmiyor.

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 2
Game.co.uk, Google arama verilerini analiz ederek en popüler evrenleri, süper kahramanları ve süper kötüleri açıkladı. Yayımlanan verilerle söz konusu kategorilerde ülke ülke sonuçlar da ortaya kondu.

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 3
60'tan fazla ülkeden elde edilen veriler Marvel'ın 51 ülkede en çok aranan evren olduğunu gösteriyor. Marvel hayranlığında başı çeken ilk 5 ülkeyse ABD, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık ve Fransa şeklinde sıralanıyor.
Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 4
DC evreninin en büyük hayranları arasındaysa Türkiye de yer alıyor. DC içeriklerini en çok aratan ülkeler sırasıyla Güney Kore, ABD, Hindistan, Brezilya ve Türkiye.
Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 5
Dünyanın en popüler süper kahramanıysa Örümcek-Adam. Marvel'ın sevilen karakteri 57 ülkenin aramalarında ilk sırada yer alıyor.
Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 6
Wonder Woman ikinci sırada yer alırken listenin geri kalanında sırasıyla Batman, Iron Man, Superman, Captain America, Aquaman, Hulk, Wanda Maximoff ve Groot bulunuyor.

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 7
Groot'un sadece Türkiye'de en popüler süper kahraman olması dikkat çekti.

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 8
Öte yandan en popüler süper kötü şaşırtıcı olmayan biçimde 66 ülkede ilk sırada yer alan Thanos. 

Hangi ülkede hangi süper kahraman popüler belli oldu - 9
Thanos'u Joker, Venom, Emplate, Ultron, Catwoman ve Daken izledi. Türkiye'nin en çok arattığı süper kötü de Thanos.

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