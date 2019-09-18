Harbiye'de Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu gece
Bu yaz BKM organizasyonuyla Harbiye’de Denizbank Ana Sponsorluğunda gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nin finalini Güldür Güldür Show alkışlar ve kahkahalarla yaptı.
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Kahkahaların ve eğlencenin bir dakika durmadığı geceye Ali Sunal duygusal bir konuşmayla başladı.
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2Sunal, “10 sene önce bu işe başladığımızda bizi izlemeye gelen 50 kişi vardı. Bugün burada ise Harbiye Açıkhava’daki en kalabalık ekibiz çünkü burada sahneye çıkan 5021 kişiyiz, çünkü sizler de bu formatın içindesiniz ve renk katıyorsunuz” dedi.
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3Güldür Güldür’ün yeni sezonunda verdikleri aranın ardından izleyicisiyle yeniden buluşacak olan Aylin Kontante ve Çağlar Çorumlu ve ekibe yeni katılan İrem Kahyaoğlu da seyirci karşısına çıktı.
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Oyuncuların sahnede görünmesiyle Harbiye’de alkış tufanı koptu.
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5Ekibi izlemeye gelenler arasında Volkan Demirel & Zeynep Demirel, Egemen Korkmaz & Ezgi Korkmaz da vardı.
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6İşte geceden yansıyan diğer kareler...
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