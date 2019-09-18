Harbiye'de Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu gece

Sunal, “10 sene önce bu işe başladığımızda bizi izlemeye gelen 50 kişi vardı. Bugün burada ise Harbiye Açıkhava’daki en kalabalık ekibiz çünkü burada sahneye çıkan 5021 kişiyiz, çünkü sizler de bu formatın içindesiniz ve renk katıyorsunuz” dedi.