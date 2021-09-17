Harbiye'de ilk kez bir kadın komedyen sahneye çıktı: Yasemin Sakallıoğlu’ndan Doğru Koca Nasıl Seçilir gösterisi

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde ilk kez bir kadın komedyeni tek kişilik gösteride sahne aldı. Yasemin Sakallıoğlu’nun Doğru Koca Nasıl Seçilir? adlı tek kişilik gösterisine ev sahipliği yaptı. Sakallıoğlu, "Burada aydın, yenilikçi ve geleceğe göz kırpan seyirciler var, çünkü Harbiye sahnesinde ilk kez stand-up yapan bir kadın var” dedi.

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17.09.2021 - 16:56

Harbiye Açıkhava Sahnesi ilk kez bir kadın komedyen için "Perde" dedi. Tek kişilik gösteri yapmaya başladığı günden bugüne Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıkmanın hayalini kuran Yasemin Sakallıoğlu, Harbiye’yi dolduran seyircisine kahkaha dolu bir akşam yaşattı.







Harbiye Açıkhava göstersinin hazırlıklarına aylar önce başlayan Sakallıoğlu, 15 gün aralıksız dans provası yaptı.







DansFabrika’nın baş dansçısı Ömer Yeşilbaş koregrafisinde 8 dansçıyla gösteriye hazırlanan Sakallıoğlu, Tarkan’ın Şımarık ve İbrahim Tatlıses’in Dom Dom Kurşunu şarkılarında muhteşem bir dans performansına imza attı. Her dans performansı seyircinin yoğun isteği üzerine 3’er kez tekrarlandı.







Harbiye kostümlerini Cihan Nacar’a diktiren Sakallıoğlu, fıstık yeşili ve kırmızı tercih etti. Sakallıoğlu bu renkleri tercih etmesini; “Renkler jüpiter renkleri. Kırmızı ve yeşilin beni çok fazla desteklediğine inanıyorum, bu renkleri o yüzden seçtim” sözleriyle anlattı.







Sakallıoğlu’nun Harbiye Açıkhava’da ki ilk gösterisini izlemeye gelenler arasında Hilal Saral, Seray Kaya, Bensu Soral, Cemal Can Cansever, Aylin Kontante & Alper Kul, Amine Gülşe Özil, Rachel Araz, Bilal Sonses gibi isimler de vardı.







Sakallıoğlu, "Bu akşam burada aydın, yenilikçi ve geleceğe göz kırpan seyirciler var, çünkü Harbiye sahnesinde ilk kez stand-up yapan bir kadın var” dedi. İşte diğer kareler...