Harbiye'de Selami Şahin ile Eskimeyen Şarkılar

1 Konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Selami Şahin, "eser" kelimesinin kendisi için kalıcı ve unutulmaz anlamlar taşıdığını belirterek, "Kalıcı eserler yaptığım ve halk tarafından beğenildiğim için çok mutluyum" dedi.

2 Şahin, 1975 yılında "Altın Kelebek" ödülleri kapsamında "Sen Mevsimler Gibisin" adlı şarkısıyla "Yılın Eseri" ödülüne değer görüldüğünü hatırlatarak, "İlk şarkımdı ve birincilik ödülü aldı. O günü hiç unutamam. Ağlamaktan teşekkür edemedim. Sonra daha iyi besteler yapmaya çalıştım hep. Şükürler olsun başardık tabii" ifadelerini kullandı.

3 İki yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu da aktaran usta sanatçı, albümde 12 yeni şarkının yer alacağını sözlerine ekledi.

4 Konserin sunuculuğunu üstlenen Yosi Mizrahi ise Selami Şahin'in şarkılarıyla büyüdüğünü dile getirerek, sanatçının yüreğe dokunan, sevilen birçok eserinin olduğunu söyledi.Yaklaşık 2 saat süren konserde Şahin, 1970, 1980 ve 1990'larda müzikseverlerle buluşturduğu şarkıları söyledi.

5 Aralarında "Yalancısın Sevgilim", "Dostlarım" ve "Sen Mevsimler Gibisin"in bulunduğu birçok sevilen eserini seslendiren Şahin, "Seninle Başım Dertte" adlı şarkısında ise oğlu Lider Şahin'le düet yaptı.

6 Bir davul gösterisinin de izlenime sunulduğu konserde ünlü sanatçıya, 14 kişilik bir orkestra ile 2 vokalist eşlik etti. İşte konserden yansıyan diğer kareler...

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