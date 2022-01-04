Harrison Ford tekrar Han Solo'ya hayat verdi

Usta oyuncu Harrison Ford, Yıldız Savaşları serisinde canlandırdığı Han Solo karakterine, serinin yeni dizisi The Book of Bobba Fett'te tekrar hayat verdi.

Haberler 04.01.2022 - 11:49

Harrison Ford tekrar Han Solo'ya hayat verdi - 1

ABD’li oyuncu Harrison Ford, Han Solo karakterine bir kez daha hayat verdi. 79 yaşındaki oyuncu Yıldız Savaşları efsanesinde canlandırdığı rolü, serinin The Book of Bobba Fett isimli dizisinde  tekrar oynadı. Dizinin final bölümünde rol alan oyuncu, İngiltere'deki Indiana Jones çekimlerine ara verip 3 gün boyunca sete girdi.

Harrison Ford tekrar Han Solo'ya hayat verdi - 2

Usta oyuncu bu rolü ilk olarak 1977’deki filmde oynamıştı. 2015’teki filmde ölen Han Solo, dizide başka bir zaman diliminde olacak. 29 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşan The Book of Boba Fett, The Mandalorian dizisisin ikinci sezonundaki olaylardan sonrasını anlatıyor. Dizi : Return of the Jedi olaylarını takip ediyor. The Book of Bobba Fett dizisinden fotoğraflar... 

Harrison Ford tekrar Han Solo'ya hayat verdi - 3
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Harrison Ford tekrar Han Solo'ya hayat verdi - 14

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