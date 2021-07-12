Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor

Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları müzayede evi Sotheby's'de satışa sunulacak. Ayakkabıların, 800 bin ile 1.2 milyon dolar arasında satılması bekleniyor.

12.07.2021 - 11:53

Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor - 1
Sotheby’s, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın açılış töreni ile aynı gün bir müzayede gerçekleştirecek.


Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor - 2
Nike’ın kurucu ortağı Bill Bowerman tarafından yapılmış el yapımı bir çift eski atletizm ayakkabısı nı satışa sunacak.


Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor - 3
60’larda Bowerman tarafından tasarlanan ve 70’lerde değiştirilen ayakkabı Kanadalı atletizm koşucusu Harry Jerome için tasarlanmış ve türünün ilk örneği waffle tabanlara sahip.


Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor - 4
Ayakkabıların, 800 bin ila 1.2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.


Harry Jerome'nin el yapımı ayakkabıları satışa çıkıyor - 5
Sotheby’s, bu ayakkabılardan çok az çiftin olduğunu belirtiyor ve bu yüzden değerinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

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