Harry Potter'da geçen olayın anısına 9 milyon bağış

Yazar J. K. Rowling, Harry Potter roman serisinde geçen önemli bir olayın anısına 1 milyon sterlin (Yaklaşık 9 milyon TL) bağış yaptı.

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03.05.2020 - 13:34

J. K. Rowling, Harry Potter roman serisinde geçen önemli bir olayın anısına 1 milyon sterlin (Yaklaşık 9 milyon TL) evsizler ve aile içi şiddet mağdurları için bağışnda bulundu.







Kurgusal Hogwarts Savaşı'nın yıldönümü kapsamında konuşan ve genellikle her yıl sevilen bir karakteri öldürdüğü için özür dileyen yazar, bunun yerine bağışta bulunarak olayı anacağını söyledi.







Rowling, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bugün Hogwarts Savaşı'nın 22. yıldönümü ancak dürüstçe söyleyeceğim ki kurgusal ölümlerden bahsetmek doğru gelmiyor. Gerçek dünyada çok fazla kişi sevdiklerini kaybediyor" dedi.







Ünlü yazar şöyle devam etti: "Dolayısıyla büyük büyücülük zaferinin bu yıldönümünde, dışarıda bizi ve yaşam biçimimizi korumak için işleri başında olan insanları düşünüyorum. Yakın ailemde kilit önemdeki işlerde çalışan üç kişi var ve böyle tüm akrabalar gibi gurur duymakla endişelenmek arasında karar veremiyorum."







Rowling bu ifadelerin ardından evsizlerle ilgili çalışma yürüten Crisis derneğine 500 bin sterlin bağış yaptığını ve geri kalan 500 bin sterliniyse aile içi şiddete maruz kalan kadın ve çocukların korunması için çalışan Refuge derneğine bağışladığını açıkladı.

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