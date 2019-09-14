Harry Styles müzik için zihin açıcı ilaçlar mı kullanıyor?

1 Harry Styles, Rollling Stone dergisine konuk oldu. Müzik yapmak için zihin açıcı ilaçlar aldığını reddeden 25 yaşındaki şarkıcı, ikinci solo albümü üzerinde çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.





2 Eski müzik grubu One Direction ruhunun tam anlamıyla bitip bitmediği kendisine sorulan popçu, “Bilmiyorum. ‘Bir daha asla bir araya gelmem’ diyeceğimi sanmam" cevabını verdi.





3 "Eğer hepimiz istersek, belki yeniden bir araya gelebiliriz" diyen Styles sözlerini şöyle sürdürdü:

4 O zamana kadar kendi deneyimimden ve müziğimden zevk almaya bakıyorum. Çünkü geri dönsek bile, her şey eskisi gibi olmayacak”





5 “Aynı grupta çalıştığın insanlarla en yakın arkadaş olmana gerek yok” cümlesiyle dikkat çeken Styles, “Hepimiz benzer şeyleri yaşadık. Fikir ayrılıklarımız olsa bile, karşılıklı saygımız vardı ve bunu sonsuza dek sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.