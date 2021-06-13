Hatay Arkeoloji Müzesi'ne yerli turist ilgisi

DHA 13.06.2021 - 12:21
"HATAY, TÜRKİYE’NİN AÇIK HAVA MÜZESİDİR"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’ın bir değer olduğunu vurguladı.
Yayman, “Hatay, hikayesi olan bir şehir. Bu kent Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir, Türkiye’nin açık hava müzesidir. Biz dünyanın ve Türkiye’nin tüm insanlarını, Hatay’a bu müzeyi ve ihtişamı görmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.