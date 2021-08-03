Hatay'ın müze ve ören yerlerine 140 bin ziyaretçi

Kente gelenlerin müzeler başta olmak üzere St. Pierre Kilisesi, St. Simon Manastırı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, "Müze ve ören yerlerimizin yurt içinden ve dışından ziyaretçileri oldu. Yılın 7 aylık zaman diliminde yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Meksika, Japonya, Güney Kore ve Romanya'dan 140 bin kişiyi ağırladık" diye konuştu.

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