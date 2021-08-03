Hatay'ın müze ve ören yerlerine 140 bin ziyaretçi

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 14:23
Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar, dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre, dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan arkeoloji müzesi ve 5 döneme ait eserlerin bulunduğu müze-otel konseptine sahip Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ile dikkati çeken kent, ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.
Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesiyle öne çıkan Hatay, birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarıyla da ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, yaptığı açıklamada, medeniyetler ve mozaikler şehri Hatay'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin önemli uğrak yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Kente gelenlerin müzeler başta olmak üzere St. Pierre Kilisesi, St. Simon Manastırı'nı ziyaret ettiğini dile getiren Ersoy, "Müze ve ören yerlerimizin yurt içinden ve dışından ziyaretçileri oldu. Yılın 7 aylık zaman diliminde yerli turistlerin yanı sıra Almanya, Meksika, Japonya, Güney Kore ve Romanya'dan 140 bin kişiyi ağırladık" diye konuştu.
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