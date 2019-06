Hayalleri süsleyen otomobillerde 600 milyon dolarlık hasar (Fast and Furious 9 çekimleri başladı)

Bugün tüm dünyada ‘otomobil filmi’ dendiğinde kuşkusuz akla ilk gelen seri Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furios) oluyor. İlki 2001 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli serisi son olarak Öfkenin Kaderi'ni (Fate of the Furious) izleyiciyle buluşturdu. 1 milyar dolarlık yapım bütçesine sahip 8 film şu ana kadar 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.