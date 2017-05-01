Hayalleri süsleyen otomobillerde 600 milyon dolarlık hasar (Fast and Furious 9 çekimleri başladı)

1 Bugün tüm dünyada ‘otomobil filmi’ dendiğinde kuşkusuz akla ilk gelen seri Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furios) oluyor. İlki 2001 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli serisi son olarak Öfkenin Kaderi'ni (Fate of the Furious) izleyiciyle buluşturdu. 1 milyar dolarlık yapım bütçesine sahip 8 film şu ana kadar 6 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

2 Otomobilseverler tarafından büyük beğeni ile izlenen filmin başrolünde yer alan süper otomobiller herkesin hayalini süslerken, senaryo gereği parçalanıp, büyük hasarlar görmeleri ise seyredenlerin içini acıtıyor. Bir çok kesim bu seriyi ‘otomobil düşmanı’ olarak da değerlendiriyor.

3 Serinin son filminde turuncu Lamborghini Murcielago, 1968 model Dodge Ice Charger’ın (filmde 9 adet kullanılmış) başına gelenlere bir otomobilsever olarak acımamak mümkün değil. Yine önceki serilerde olduğu gibi Mercedes, Bentley, Jaguar gibi markaların süper modellerinin başına gelenler izleyiciler tarafından ‘Yok artık’ denerek izleniyor.

4 Gişe rekortmeni bir seri konumunda bulunan ve şimdiden 9 ve 10’uncu filmlerin gösterime girmesi kesinleşen Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinin ilk bakışta fark edilmeyen önemli bir masraf kalemi parçalanan inanılmaz araçlar ve zarar gören binaların bedeli. Maalesef bütün o süper spor otomobil kovalamacaları, oradan oraya seken mermiler, güvenli yollar, parçalanan gökdelenler ve tank kavgaları inanılmaz bir maliyete sahip.

5 Hızlı ve Öfkeli ahramanları tüm dünyayı dolaşarak adaleti sağlasa da arkalarında epey bir yıkım bırakıyorlar. Elbette sigorta şirketleri bu maliyetlerin belli bir kısmını karşılıyor ancak böyle riskli bir poliçe içeren yapımın tüm hasar bedelleri de karşılanmıyor. Peki bunca zararın bedeli ne?

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7 İşte bu noktada İngiliz Insure The Gap isimli sigorta şirketi klasik otomobil danışmanı Nacho Llacer ile bir hesaplama yaptı. Onların elde ettiği rakamlara göre, Hızlı ve Öfkeli kahramanları ve kötü adamları son film hariç yaklaşık 514 milyon dolar civarında zarara yol açtı. Elbette tüm rakamlar varsayımsal. Öfkenin Kaderi'nde (Fate of the Furious) yaşanan kargaşa da eklendiğinde bu rakamın 600 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

8 Son film hariç seride toplamda 169 standart araç zarar görrü, 142 standart, 37 özel otomobil pert oldu, 53 bina zarar gördü, 31 bina yıkıldı ve toplamda 432 madde hasar gördü. Elbette sigorta şirketlerinin kesin maliyetleri hesaplaması mümkün değil. Yine de yarım milyar doları aşan zarar söz konusu.

9 Filmlerde aslında kahramanlar aslında kötülerden ziyade mülke zarar veriyor, ancak ayrım biraz bulanık. Sonuçta, söz kahramanların bir çoğu Hızlı ve Öfkeli filmine kötü adam olarak imza attı. Yine de iyilerden Dom lakaplı Dominic Toretto (Vin Diesel) en çok zarar veren kahramanların başında. Ardından Hobbs ve Brian geliyor.

10 Dom’un verdiği zarar 69 milyon doları bulurken, karakterlerin arasında en büyük zararı ise 185 milyon dolarla kötülerin arasında yer alan Deckard Shaw (Jason Statham) vermiş. 8’inci filmde iyilerin arasına giren Shaw’un 9 ve 10’uncu filmlerde bu rekorunu devam ettirmesi bekleniyor.

11 Genele bakıldığında iyi karakterler 325 milyon dolar zararla kötü karakterlerin 197 milyon dolarlık zararından fazla yıkıma sebep olmuşlar.





12 İşte Hızlı ve Öfkeli seresindeki otomobillerden bazıları ve onları hasar gördükleri sahneler...

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15 HIZLI ve Öfkeli serisinin 7 filminde yüzlerce otomobil telef olurken, W Motors tarafından üretilen ‘Lykan Hypersport’ tek başına 3.4 milyon dolarlık fiyatı ile seride pert olan en pahalı otomobil oluyor.

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