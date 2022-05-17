Hayat kalitesini artıran en sağlıklı uyku pozisyonları

SIRT ÜSTÜ DÜZ YATMAK

Sırt üstü yatmak, en çok tavsiye edilen pozisyonların başında geliyor. Omurganın şeklini koruyan bu pozisyon, bel ve diz ağrılarına da engel oluyor. Diz altına koyacağınız bir yastık da sırtınızın doğal kıvrımını korumanıza yardımcı olacaktır. Ancak uyku apnesi ve horlama problemi olanlar için bu pozisyonda uyumak zor olabilir. Ayrıca sırt problemi yaşayanların bu şekilde uyurken sırtını ve dizlerini iyi bir şekilde desteklediğinden emin olması gerekiyor.