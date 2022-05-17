Hayat kalitesini artıran en sağlıklı uyku pozisyonları

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 07:24 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 07:44
Kaliteli bir uykunun en önemli etkenlerinden biri de uyku pozisyonudur. Uzmanlar, uyku düzeninin yanı sıra uyku pozisyonunun da hayat kalitesini önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor.
Yaşlanmanın etkilerinden biri olan kırışıklıkları, uyku pozisyonunuz da önemli ölçüde etkiliyor. ABD'deki Central Dermatology (Merkezi Dermatoloji) Başkanı Doktor Beth Goldstein “En yaygın kırışık türü, kasların tekrar eden hareketlerle çekilmesinden kaynaklanan dinamik kırışıklıklardır ama uyku kırışıklıkları farklı bir mekanizma ile çalışır” diyerek gece uyurken yüzünüzü nasıl konumlandırdığınıza dikkat çekiyor.
Goldstein, yüzün yastığa bastırılması sebebiyle ‘cilt bozulmasının' ortaya çıktığını ve uyku kırışıklıklarının belirdiğini ifade ediyor. Bu kırışıklıkların belirli bir uyku pozisyonunda uyuyanların, aynı pozisyonda uzun süre cildini yatağa bastırdığı için gülme veya kızma esnasında ortaya çıkan kırışıklıklardan farklı olduğunu da ekliyor.
Yüzüstü yatmak ise cilde baskı uygulamanın farklı bir yolu. Gençken yüksek kolajene sahip olan cilt, bu baskının etkisini kısa zamanda yok etse de yaşlandıkça bu tür bir pozisyonda yatmak uyku kırışıklıklarına yol açıyor.
Cilt sağlığınızın yanı sıra sırt, bel ağrıları çekmemek ve duruş bozukluklarına sebebiyet vermemek için ideal uyku pozisyonunuzu bulmalısınız. Doğru uyku pozisyonu elbette kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.
Bacakları karın kısmına çekerek uyuduğunuz ‘cenin pozisyonu’ en popüler pozisyonlardan biri. Sırt ağrısına iyi geldiği bilinen bu uyku şeklini horlama problemi yaşayanlar da sık sık tercih ediyor. Ancak karın bölgesi sıkıştırıldığı için nefes almanız zorlaşabilir.
En önerilmeyen yatış pozisyonlarından biri karın üstü yatmaktır. Horlama ve uyku apnesi olanlar için iyi bir pozisyon gibi görünse de zararları çok daha fazla. Bu pozisyonda uyumanın sırt ve boyun ağrısı, kaslarda gerilme, mide rahatsızlıkları ve uzuvlarda uyuşma gibi olumsuz sonuçları olabilir.
Sırt üstü yatmak, en çok tavsiye edilen pozisyonların başında geliyor. Omurganın şeklini koruyan bu pozisyon, bel ve diz ağrılarına da engel oluyor. Diz altına koyacağınız bir yastık da sırtınızın doğal kıvrımını korumanıza yardımcı olacaktır. Ancak uyku apnesi ve horlama problemi olanlar için bu pozisyonda uyumak zor olabilir. Ayrıca sırt problemi yaşayanların bu şekilde uyurken sırtını ve dizlerini iyi bir şekilde desteklediğinden emin olması gerekiyor.