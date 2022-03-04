Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler

2Akrep Nalan' ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 67 yaşında hayatını kaybetti. Açın'ın cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü Morguna kaldırıldı. Açın'ın Luci isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.

Haberler - DHA 04.03.2022 - 12:23 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 12:29

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 1

2Akrep Nalan' ismiyle tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, Muğla'nın ilçesinde 67 yaşında hayata veda etti. 

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 2

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren sanatçının sabah hareketsiz yattığını fark eden yardımcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 3

Eve gelen sağlık ekibi, sanatçının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 4

haberini duyup sanatçının evine gelen komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 5

Açın'ın Luci isimli köpeği de sanatçının evinin ve aracının yanından ayrılmadı.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 6

Sanatçının 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açın'ın solunum yetmezliği sıkıntısı olduğunu, kendisine pazartesi günü hastaneye yatmayı planladığını söylediğini ifade etti.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 7

Yardımcısının sabah saatlerinde haber vermesi üzerine eve geldiğini anlatan Orpak, "Kalp masajı yaptım ama maalesef hayata döndüremedim. Kendisiyle iyi görüşen komşusuydum. Solunum yetmezliği sıkıntısı vardı. Çok üzgünüm" dedi.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 8

Açın'ın cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ekiplerince evinden alınarak belediye morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 9

İşte diğer kareler....

Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 10
Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 11
Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 12
Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın cenazesi alındı: Evinden ilk kareler - 13

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