“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde, Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu'nun sponsorluğunda, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Huanqiu Ajansı'nın desteğiyle “Haydi! Yeşil Gelecekler” Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışmasının ödülleri açıklandı. Seçimin ardından toplam 20 eser ödüllendirildi.

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 1

Resmi olarak 9 Kasım'da başlayan yarışmaya 23 Kasım itibarıyla yurt içi ve yurt dışından gençlerin ve fotoğrafçıların sunduğu toplam 1018 eser katıldı. Çin-Türkiye yeşil enerji inşası, ekolojik çevre koruma ve halk gelenekleri gibi birçok boyutu kapsayan eserler çeşitli sanat formlarına ve zengin içeriğe sahiptir. Sonunda 1 birincilik, 3 ikincilik, 6 üçüncülük ve 10 mükemmellik ödülü seçildi.

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 2

Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 3

Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 4

Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 5

Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 6

İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 7

İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 8

İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 9

İkincilik Ödülü: "Renkli Kültürümüz" Adem Albayrak

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 10

Üçüncülük Ödülü: "Türk Seramikleri" Jie Liu

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 11

Üçüncülük Ödülü: "Türk Seramikleri" Jie Liu

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 12

Üçüncülük Ödülü: "Sessiz Canlılık" Wangpeng Zhou

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 13

Üçüncülük Ödülü: "Sessiz Canlılık" Wangpeng Zhou

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 14

Üçüncülük Ödülü: "Safranbolu’nun Bir Köşesi" Jianhui Li

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 15

Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 16

Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 17

Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 18

Üçüncülük Ödülü: "Yaz Serinliği" Ren Shaohuai

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 19

Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 20

Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 21

Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 22

Mükemmellik Ödülü Çalışmaları Sergisi:

"Aynamın mavi gökyüzü var" Shijun Sun

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 23

"5950 Kilometre" Zimu Zhou

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 24

"Çin Seddi Altındaki Rüzgar Çiftliği" Haiying Chen

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 25

"Sallanan Kırlangıç Şahini" Keyi Xu

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 26

"Kunming Martı" rickdias

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 27

"Boğaz Köprüsü" Yuanxiang Wang

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 28

"Ma'er Dağı" Xiaomang Lu

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 29

"Dağ, Orman, Elektrik ve Işık" Guyan_Eric

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 30

"Yıldızlı Gökyüzü Altında Rüzgar Enerjisi" Fei Liao

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 31

“Haydi! Yeşil Gelecekler” Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması dört tema içeriyor: 

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 32

Enerji ile Parlayan Gelecek, Yeşil İzler, Renkli Kültür ve Çevre Koruyucu. Amaç, Çin ve Türkiye'nin yeşil kalkınma başarılarını farklı boyutlardaki fotoğraflarla göstermek ve Çin ve Türk kültürünün büyüleyici anlarını yakalamaktır.

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 33

Canlı fotoğraflar, Çin ve Türkiye'nin yeşil ekolojik gelişimini ve karakteristik bölgesel geleneklerini kaydediyor ve aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin ve karşılıklı öğrenmenin sonsuz potansiyelini gösteriyor.

“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 34
“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 35
“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 36
“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 37
“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı - 38

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