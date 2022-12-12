“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı

Resmi olarak 9 Kasım'da başlayan yarışmaya 23 Kasım itibarıyla yurt içi ve yurt dışından gençlerin ve fotoğrafçıların sunduğu toplam 1018 eser katıldı. Çin-Türkiye yeşil enerji inşası, ekolojik çevre koruma ve halk gelenekleri gibi birçok boyutu kapsayan eserler çeşitli sanat formlarına ve zengin içeriğe sahiptir. Sonunda 1 birincilik, 3 ikincilik, 6 üçüncülük ve 10 mükemmellik ödülü seçildi.
Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan
Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan
Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan
Birincilik Ödülü: "Toprak ve Kadın" Ufuk Turpcan
İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz
İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz
İkincilik Ödülü: "Doğa Eseri" Fatih Yılmaz
İkincilik Ödülü: "Renkli Kültürümüz" Adem Albayrak
Üçüncülük Ödülü: "Türk Seramikleri" Jie Liu
Üçüncülük Ödülü: "Türk Seramikleri" Jie Liu
Üçüncülük Ödülü: "Sessiz Canlılık" Wangpeng Zhou
Üçüncülük Ödülü: "Sessiz Canlılık" Wangpeng Zhou
Üçüncülük Ödülü: "Safranbolu’nun Bir Köşesi" Jianhui Li
Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN
Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN
Üçüncülük Ödülü: " Rüzgar türbinleri " Ömer ŞAHİN
Üçüncülük Ödülü: "Yaz Serinliği" Ren Shaohuai
Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma
Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma
Üçüncülük Ödülü: "Gece Feribotu" Mengchu Ma
"Aynamın mavi gökyüzü var" Shijun Sun
"5950 Kilometre" Zimu Zhou
"Çin Seddi Altındaki Rüzgar Çiftliği" Haiying Chen
"Sallanan Kırlangıç Şahini" Keyi Xu
"Kunming Martı" rickdias
"Boğaz Köprüsü" Yuanxiang Wang
"Ma'er Dağı" Xiaomang Lu
"Dağ, Orman, Elektrik ve Işık" Guyan_Eric
"Yıldızlı Gökyüzü Altında Rüzgar Enerjisi" Fei Liao
“Haydi! Yeşil Gelecekler” Çin ve Türkiye Z Kuşağı Fotoğraf Yarışması dört tema içeriyor:
Enerji ile Parlayan Gelecek, Yeşil İzler, Renkli Kültür ve Çevre Koruyucu. Amaç, Çin ve Türkiye'nin yeşil kalkınma başarılarını farklı boyutlardaki fotoğraflarla göstermek ve Çin ve Türk kültürünün büyüleyici anlarını yakalamaktır.
Canlı fotoğraflar, Çin ve Türkiye'nin yeşil ekolojik gelişimini ve karakteristik bölgesel geleneklerini kaydediyor ve aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki kültürel alışverişin ve karşılıklı öğrenmenin sonsuz potansiyelini gösteriyor.