“Haydi! Yeşil Gelecekler” fotoğraf yarışmasının ödülleri açıklandı

Resmi olarak 9 Kasım'da başlayan yarışmaya 23 Kasım itibarıyla yurt içi ve yurt dışından gençlerin ve fotoğrafçıların sunduğu toplam 1018 eser katıldı. Çin-Türkiye yeşil enerji inşası, ekolojik çevre koruma ve halk gelenekleri gibi birçok boyutu kapsayan eserler çeşitli sanat formlarına ve zengin içeriğe sahiptir. Sonunda 1 birincilik, 3 ikincilik, 6 üçüncülük ve 10 mükemmellik ödülü seçildi.