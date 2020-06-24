Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti)

Haziranla birlikte yaz şarkıları dönemi de başlıyor. Yaz şarkıları genelde enerjik ve eğlenceli olarak tanımlanır, ancak bu yıl corona virüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle müziğin tonu değişti. Time dergisi Beyonce'den John Legend'e Haziran 2020'de çıkan en iyi şarkıları seçti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.