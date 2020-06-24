Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti)

Haziranla birlikte yaz şarkıları dönemi de başlıyor. Yaz şarkıları genelde enerjik ve eğlenceli olarak tanımlanır, ancak bu yıl corona virüs salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle müziğin tonu değişti. Time dergisi Beyonce'den John Legend'e Haziran 2020'de çıkan en iyi şarkıları seçti.

ntv.com.tr 24.06.2020 - 10:39

Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 1
Walking in the Snow (Run the Jewels)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 2
Ungodly Hour (Chloe x Halle)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 3
Ooh Laa (John Legend)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 4
Black Boy (LaDonnis feat. ER)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 5
I Just Wanna Live (Keedron Bryant)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 6
Song 33 (Noname)
Haziran 2020'nin en iyi şarkıları (Time seçti) - 7
Black Parade, (Beyonce)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER