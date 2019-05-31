Haziran ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)
Netflix Türkiye kataloğuna haziran ayında izleyiciyle buluşacak olan dizi, film ve belgeselleri ekledi. İşte Netflix'te haziran ayında izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller...
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HARRY POTTER SERİSİNİN TÜM FİLMLERİ
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NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ
DARK - 2. SEZON UĞURSUZ SON DÖNGÜ'NÜN TARİHİ YAKLAŞIRKEN WINDEN'DA YAŞAYAN AİLELER, KENDİ DÜNYALARININ KADERİNDE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP OLDUKLARINI KEŞFEDER. 21/06/19
3
BLACK MIRROR - 5. SEZON BİR VİDEO OYUNU BİR DOSTLUĞUN DEĞİŞMESİNE NEDEN OLUR. BİR SOSYAL MEDYA ŞİRKETİNDE REHİNE KRİZİ YAŞANIR. BİR GENÇ, FAVORİ POP YILDIZININ YAPAY ZEKÂ VERSİYONUYLA BAĞ KURAR. 05/06/19
4
MARVEL'S JESSICA JONES - 3. SEZON JESSICA ZEKİ BİR SERİ KATİLİN İZİNİ SÜRERKEN TRISH YENİ KEŞFETTİĞİ GÜÇLERİNİ DENER. MALCOLM İSE AHLAKİ BİR İKİLEMLE BOĞUŞUR. ÇOK YAKINDA
5
3% - 3. SEZON MICHELE, KARA'DA HERKESE AÇIK OLAN, RÜYA GİBİ BİR SIĞINAK KURAR, AMA BİR KRİZ PATLAK VERİNCE KENDİ SEÇİM SÜRECİNİ TASARLAMAK ZORUNDA KALIR. 07/06/19
6
TALES OF THE CITY ORTA YAŞLI MARY ANN, SAN FRANCISCO'YA VE GERİDE BIRAKTIĞI EKSANTRİK ARKADAŞLARINA DÖNER. ARMISTEAD MAUPIN'İN KİTAPLARINDAN UYARLANAN FİLMİN BAŞROLÜNDE LAURA LINNEY VAR. 07/06/19
7
MR. IGLESIAS STAND-UP FENOMENİ GABRIEL IGLESIAS, BAŞROLÜNÜ OYNADIĞI BU DİZİDE YETENEKLİ AMA UYUMSUZ ÇOCUKLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BABACAN BİR LİSE TARİH ÖĞRETMENİNİ CANLANDIRIYOR. 21/06/19
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NETFLIX ORİJİNAL FİLMLERİ
MURDER MYSTERY UZUN ZAMANDIR BEKLEDİKLERİ AVRUPA TATİLİNE ÇIKAN NEW YORKLU POLİS VE KUAFÖR EŞİ, BİR MİLYARDERİN YATINDA YAŞANAN ANLAŞILMAZ CİNAYET OLAYINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIR. 14/06/19
9
I AM MOTHER İNSANOĞLUNU YERYÜZÜNDEN SİLEN BİR FELAKETİN ARDINDAN BİR ROBOT TARAFINDAN BÜYÜTÜLEN GENÇ KIZ, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SIĞINAKLARINA BİR YABANCININ ANSIZIN GELİŞİYLE AFALLAR. 07/06/19
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BEATS YOLLARI ŞİKAGO'NUN GÜNEY YAKASI'NDA KESİŞEN AGORAFOBİK HİP HOP DEHASI VE GÖZDEN DÜŞMÜŞ ESKİ MÜZİK MENAJERİ, GEÇMİŞ SORUNLARIYLA YÜZLEŞMEK İÇİN BİRBİRLERİNE DESTEK OLUR. 19/06/19
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ELISA & MARCELA 1901'DE İSPANYA'DA, ELISA SÁNCHEZ LORIGA ADLI KADIN, SEVDİĞİ KADIN OLAN MARCELA GRACIA IBEAS İLE EVLENEBİLMEK İÇİN ERKEK KİMLİĞİNE BÜRÜNÜR. GERÇEK OLAYLARDAN UYARLANDI. 07/06/19
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SHAFT FBI'DA VERİ ANALİZİ UZMANI OLAN JOHN SHAFT JR. BİR ARKADAŞININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRMAK İÇİN, BİR ZAMANLAR ÇOK BAŞARILI BİR DEDEKTİF OLAN BABASINDAN YARDIM İSTER. 28/06/19
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NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ
ROLLING THUNDER REVUE: A BOB DYLAN STORY BY MARTIN SCORSESE BOB DYLAN'IN 1975 SONBAHARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÜRLEYEN YILDIRIM REVÜSÜ TURNESİNİ ELE ALAN BU MARTIN SCORSESE FİLM DENEYİMİNDE GERÇEK VE EFSANE İÇ İÇE GEÇİYOR. 12/06/19
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THE BLACK GODFATHER BU BELGESEL; AMERİKAN MÜZİK SEKTÖRÜ YÖNETİCİSİ, GİRİŞİMCİ VE FILM YAPIMCISI CLARENCE AVANT'IN HAYATINI VE GERIDE BIRAKTIĞI MIRASI INCELIYOR. 07/06/19
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LIFE OVERTAKES ME FİLM YAPIMCILARI, İSVEÇ'TEKİ TRAVMA GEÇİRMİŞ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN KOMA BENZERİ BİR DURUMA GİRMESİNE NEDEN OLAN GİZEMLİ HASTALIK TESLİMİYET SENDROMU'NU İNCELİYOR. 14/06/19
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EXHIBIT A SÖZDE BİLİMSEL YÖNTEMLERİN GERÇEK SONUÇLARI OLACAK BİÇİMDE NASIL KÖTÜYE KULLANILDIĞINI İNCELEYEN BU SUÇ DİZİSİ, ADLI TIP BİLİMİNİ MERCEK ALTINA ALIYOR. 28/06/19
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THE EDGE OF DEMOCRACY GAZETECİLİK VE BİYOGRAFİ BİRLEŞİMİ BU YAPIMDA, BİR BELGESELCİ BREZİLYA'NIN SORUNLU POLİTİK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR VE BUNUN KENDİ AİLESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ANLATIYOR. 19/06/19
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THE ALCÀSSER MURDERS 1992 YILINDA ALCÀSSER, İSPANYA'DA ÜÇ GENCİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ VE ULUSU DERİNDEN SARSAN CİNAYET OLAYINA İLİŞKİN SORUŞTURMAYA DERİNLEMESİNE BİR BAKIŞ. 14/06/19
19
NETFLIX ÇOCUK VE AİLE
MALIBU RESCUE: THE SERIES GENÇ CANKURTARAN EĞİTİMİNİN ARDINDAN FLOUNDER EKİBİ, HEM İNSANLARIN HAYATINI CESURCA KURTARMAK HEM DE EĞLENMEK İÇİN PLAJA GERİ DÖNER. 03/06/19
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MOTOWN MAGIC: 2. SEZON HAYAL GÜCÜ GENİŞ BİR ÇOCUK OLAN BEN, SİHİRLİ RESİM FIRÇASININ VE MOTOWN'IN KLASİK SESLERİNİN YARDIMIYLA RENKLİ SOKAK SANATINA HAYAT VEREREK ŞEHRİNİ DÖNÜŞÜMDEN GEÇİRİYOR. 28/06/19
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GO! VIVE A TU MANERA: 2. SEZON MÍA, HEM BABASIYLA İLGİLİ GERÇEĞI ÖĞRENMEK HEM DE ŞARKICILIK KARIYERINDE BAŞARIYI YAKALAMAK IÇIN ÇALIŞIR. KISKANÇ LUPE'NIN TUHAF DAVRANIŞLARI DOSTLUKLARINI TEHLIKEYE SOKAR. 21/06/19
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SUPER MONSTERS MONSTER PETS BÜYÜK EĞLENCE İÇİN KÜÇÜK DÜŞÜNMEK LAZIM! SÜPER ÖCÜLER VE ONLARIN SEVİMLİ YENİ ÖCÜ HAYVANLARIYLA, KISA VE KOMİK ANİMASYONLU MACERALARA ATILIN. 07/06/2019
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NETFLIX ORİJİNAL ANİMELERİ
7SEEDS NATSU ADLI UTANGAÇ BIR KIZ, İNSANLIĞIN DEVAMINI SAĞLAMAK İÇİN SEÇİLMİŞ BİR GRUBUN ÜYESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİR. DEĞİŞEN BİR DÜNYA'DA BU GRUPLA BIRLIKTE HAYATTA KALMASI GEREKIR. 28/06/19
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KAKEGURUI XX KİRARİ, ÖĞRENCİ KURULUNU FESHEDER VE OKUL GENELİNDE BİR KUMAR MÜSABAKASI YAPILMASINI ÖNEREREK HEM KAOSA HEM DE BAŞKANLIK KOLTUĞU İÇİN REKABETE YOL AÇAR. 13/06/19
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FOREST OF PIANO: 2. SEZON CHOPIN YARIŞMASININ İLK AŞAMASINDAN SONRA, KAİ VE SHUHEI İKİNCİ TURA HAZIRLANIR VE HER İKİSİ DE NİÇİN MÜZİSYEN OLDUKLARINI SORGULAR. 24/06/19
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AGGRETSUKO - 2. SEZON RETSUKO, ANNESİNİN ÖZEL HAYATINA BURNUNU SOKMASI VE YENİ, KÂBUS GİBİ BİR MESAİ ARKADAŞI YÜZÜNDEN KARAOKE SEANSLARINDA ÖFKESİNİ DIŞA VURMAYA DEVAM EDER. 14/06/19