Haziran ayının yerli vizyon filmleri

1 Bağcık



Oyunculuğuyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanıdığımız Görkem Yeltan'ın yönettiği Bağcık, annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.

2 14 HAZİRAN Akıllara Seza



Akıllara Seza, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa’nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza’nın peşinden gitmesini konu ediniyor.

3 Bekçi



Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği Bekçi, giderek gerçekle bağını koparmaya başlayan, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih'in hikâyesini anlatıyor.







4 Cinnet



Aytekin Birkon'un yönettiği Cinnet, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan Nida'nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor.

5 21 HAZİRAN Bahtsız Bedri



Senaryosunu Yılmaz Suvacı'nın kaleme aldığı Bahtsız Bedri'nin yönetmenliğini Fatih Mehmet Karakuş üstleniyor.







6 Güller



Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.

7 28 HAZİRAN Geçmiş Olsun



Toygan Avanoğlu ve Müge Boz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Geçmiş Olsun, insanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini mizah diliyle anlatıyor.





