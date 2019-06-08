Haziran ayının yerli vizyon filmleri

Yabancı filmler adına yoğun bir vizyon takvimine ev sahipliği yapan 2019 yılının ilk yarısına adım atmaya hazırlandığımız haziran ayında yerli yapımların sayısı azaldı. Box Office Türkiye'nin derlemesine göre bu ay 8 yeni yerli filmin seyirciyle buluşması bekleniyor.
1
Bağcık
Oyunculuğuyla olduğu kadar sinemacı kimliğiyle de tanıdığımız Görkem Yeltan'ın yönettiği Bağcık, annelerini kaybetmiş olan ve anneannelerinin Kanada'ya gidişi sonrası Bodrum'a amcalarının yanına gitmek durumunda kalan iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.
2
14 HAZİRAN
Akıllara Seza
Akıllara Seza, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa’nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza’nın peşinden gitmesini konu ediniyor.
3
Bekçi
Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği Bekçi, giderek gerçekle bağını koparmaya başlayan, bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih'in hikâyesini anlatıyor.
4
Cinnet
Aytekin Birkon'un yönettiği Cinnet, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan Nida'nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor.
5
21 HAZİRAN
Bahtsız Bedri
Senaryosunu Yılmaz Suvacı'nın kaleme aldığı Bahtsız Bedri'nin yönetmenliğini Fatih Mehmet Karakuş üstleniyor.
6
Güller
Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor.
7
28 HAZİRAN
Geçmiş Olsun
Toygan Avanoğlu ve Müge Boz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Geçmiş Olsun, insanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini mizah diliyle anlatıyor.
8
Sahir Deep Web
Uzun süren bir aşktan yeni çıkan Melike, hayatına giren yeni insanlar ile birlikte kendisindeki yeni gücü keşfeder. Yalnız bu güç, onun büyük bir çıkmazı olur. Büyü ve Deep Web’in egemen olduğu bu hikâyenin yönetmenliğini Berk Aygül üstleniyor.