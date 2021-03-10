HBO Max'ten hata: Tom ve Jerry yerine Justice League: The Snyder Cut yayınlandı

HBO Max: Tom ve Jerry başlığında merakla beklenen Justice League: The Snyder Cut'ı yayınladı. Hata bir süre sonra giderilse de kullanıcılar, filmin bir kısmını izleme imkanı buldu. Kütüphane kaynaklı olduğu söylenen hatanın bilinçli bir sızdırma olup olmadığı ise tartışma konusu haline geldi.

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10.03.2021 - 06:39

Justice League'in ilk versiyonu 2017 yılında izleyici karşısına çıktı ve hayal kırıklığına neden oldu. Bunun en önemli nedeni ise Zack Snyder'ın neredeyse filmin tamamını çekmiş olmasına rağmen yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle projeyi yarıda bırakması olarak gösterildi. Yıllar sonra Snyder'ın 70 milyon dolar ek bükçe ile değişiklikler yaptığı Justice League: The Snyder Cut 18 Mart'ta HBO Max'te seyirciyle buluşmaya hazırlanırken film resmen sızdırıldı.





HBO Max, kütüphanesindeki yayınlanan içeriklerde büyük bir hata yaptı. Efsanevi çizgi dizi Tom ve Jerry’yi açan HBO Max kullanıcıları, karşılarında bir anda Justice League: The Snyder Cut’ı buldular.





Sosyal medyadaki paylaşımlara göre HBO Max kullanıcıları, hata düzeltilene kadar Justice League: The Snyder Cut’ın ilk iki saatini izleme imkanı yakaladılar.

Hatayı gidermekte çok da hızlı olamayan HBO Max, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Justice League: The Snyder Cut’ın geçici olarak kütüphanede var olduğunu doğruladı ve hatanın dakikalar içinde giderildiğini belirtti.

Ancak Justice League'in bilinçli olarak sızdırılmış olabileceği iddia edildi Daha fazla izleyici çekebilmek için bir reklam çalışmasıyla birkaç kişinin Justice League'i izlemesi sağlanmış olabilir ya da bu kullanıcılarla anlaşma yapılmış olabileyeceği değerlendiriliyor.

Henüz bu konuda Warner Bros ya da HBO'dan bir açıklama gelmedi. Film, 18 Mart'ta platformdaki yerini kesin olarak alacak.