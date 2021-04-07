Helena Bonham Carter: Tim Burton evlilik yerine film teklif etti

Ünlü yönetmen Tim Burton ile ilişkisini 2014 yılında sonlandıran oyuncu Helena Bonham Carter, eski sevgilisinin kendisine evlenme teklifi edeceğini sandığı anı anlattı. Toplantıda Burton'ın kendisine çekeceği Alice In Wonderland filminde rol teklif ettiğini söyleyen Carter, "Bu teklifi almak, evlenme teklifi almaktan daha iyiydi" ifadelerini kullandı

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07.04.2021 - 08:42

Uzun süre birlikte olduğu yönetmen Tim Burton ile 2014'te yollarını ayıran oyuncu Helena Bonham Carter, yıllar sonra ilişkileri hakkında bir itirafta bulundu. Harper's Bazaar dergisinin mayıs sayısı için ilginç bir makale kaleme alan 54 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisinin kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı anı anlattı.





Carter'ın anlattığına göre, bütün bu yaşananlar Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Helena Bonham Carter'ın da rollerini Johnny Depp ve Mia Wasikowska ile birlikte paylaştığı Alice In Wonderland' (Alice Harikalar Diyarında) filminin çekimleri öncesinde yaşandı.





Carter, bir gün eski sevgilisinin, "Sana sormak istediğim çok önemli bir şey var" diyerek, kendisini toplantıya çağırdığını söyledi. Bu duruma şaşırdığını belirten Helena Bonham Carter, birlikte yaşadıkları halde Burton'ın neden bir soru için kendisini ofise çağırdığını merak ettiğini sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu, toplantıya gittiğinde Tim Burton'ın ona çekeceği Alice In Wonderland filmindeki Red Queen'karakterini oynamak isteyip istemediğini sorduğunu ifade etti.

Helena Bonham Carter, makalesinde "Bu teklifi almak, evlenme teklifi almaktan daha iyiydi" diye yazdı. Carter, ayrıca bir Alice Harikalar Diyarında hayranı olduğunu da ekledi.





Carter, 2010 yılında eski sevgilisinin çektiği filmde bu karakter ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, ardından altı yıl sonra çekilen devam filminde de yine aynı karakter için kamera karşısına geçmişti.