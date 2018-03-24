'Herkes Ahmet’in, Cengiz’i öpmesini bekliyormuş' (Ailecek Şaşkınız)

1 Ailecek Şaşkınız gösterimi öncesi düzenlenen söyleşide büyük bir ilgiyle karşılanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.

2 Filmin sevilmesinden çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Kural, “İnsanlar sevdiklerini hemen gösterdi, bu yüzden heyecanlı ve mutluyuz. Murat Bey ekstra mutlu” sözleriyle filmin yapımcısı olan yakın dostu Murat Cemcir’e takıldı.

3 Avrupa turnelerinde de yoğun bir sevgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Cemcir, “Gurbette özellikle Ahmet Kural’a ilgi fazla” diyerek, Kural’ı onore etti.

4 Murat Cemcir, filmde en sevilen sahnelerden bahsederken “Herkes Ahmet’in, Cengiz’i (Bozkurt) öpmesini bekliyormuş. En gülünen sahnelerden biri” şeklinde konuştu.

5 Başarılı oyuncu, her filmlerinin sinemaseverlerin beğenisini toplaması hakkında ise “Değişik şeyler yapmayı ve çıtayı yükseltmeyi seviyoruz, sonra altından geçiyoruz” dedi.

6 Birlikte rol alıyor olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Ahmet Kural, “Filmi 12'inci izleyişim, hala gülüyorum. Biz yin yang gibiyiz, aynı resimde olduğumuz kareler daha çok seviliyor” ifadelerini kullandı.

7 Salonda da yoğun ilgiyle karşılanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e, bir çiftin “Yaptığınız işleri o kadar çok seviyor ve tekrar tekrar izliyoruz ki artık rüyalarımızda bile sizi görüyoruz” sözleri herkesi kahkahaya boğdu.