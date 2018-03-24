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'Herkes Ahmet’in, Cengiz’i öpmesini bekliyormuş' (Ailecek Şaşkınız)

Ailecek Şaşkınız filmiyle gündemde olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir halk galalarına devam ediyor. Hayranlarıyla buluşan sevilen ikili, film hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

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    Ailecek Şaşkınız gösterimi öncesi düzenlenen söyleşide büyük bir ilgiyle karşılanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, kendilerine yöneltilen soruları cevapladı.
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    Filmin sevilmesinden çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Kural, “İnsanlar sevdiklerini hemen gösterdi, bu yüzden heyecanlı ve mutluyuz. Murat Bey ekstra mutlu” sözleriyle filmin yapımcısı olan yakın dostu Murat Cemcir’e takıldı.
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    Avrupa turnelerinde de yoğun bir sevgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Cemcir, “Gurbette özellikle Ahmet Kural’a ilgi fazla” diyerek, Kural’ı onore etti.
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    Murat Cemcir, filmde en sevilen sahnelerden bahsederken “Herkes Ahmet’in, Cengiz’i (Bozkurt) öpmesini bekliyormuş. En gülünen sahnelerden biri” şeklinde konuştu.
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    Başarılı oyuncu, her filmlerinin sinemaseverlerin beğenisini toplaması hakkında ise “Değişik şeyler yapmayı ve çıtayı yükseltmeyi seviyoruz, sonra altından geçiyoruz” dedi.
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    Birlikte rol alıyor olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Ahmet Kural, “Filmi 12'inci izleyişim, hala gülüyorum. Biz yin yang gibiyiz, aynı resimde olduğumuz kareler daha çok seviliyor” ifadelerini kullandı.
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    Salonda da yoğun ilgiyle karşılanan Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e, bir çiftin “Yaptığınız işleri o kadar çok seviyor ve tekrar tekrar izliyoruz ki artık rüyalarımızda bile sizi görüyoruz” sözleri herkesi kahkahaya boğdu.
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    2 Mart’ta vizyona giren 'Ailecek Şaşkınız' filmi, 17 günde 2 milyon 382 bin izleyiciye ulaştı.
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