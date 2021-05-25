Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Maltız halen günümüzde de çeşitli şekillerde kullanılan ve bir yemek pişirme ve ısınma aracıdır. Müzemizde sergilen maltız Anadolu'nun en önemli uygarlık merkezlerinden ve en önemli devletlerden birisi olan Hitit döneminde kalma bir maltız. Zile'nin Maşat Höyük içinde yapılan kazılarla ele geçirilen ortaya çıkan bir buluntudur" dedi.