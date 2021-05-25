Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede

Tokat'ta, Hititlerin yerleşim alanlarından Maşat Höyük Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan, binaların ısıtılması ve yemek pişirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen topraktan yapılma 'maltız' kent müzesinde sergileniyor. Eserin, Hititlerin ısınma yöntemi hakkında bilgiler verdiğini belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bugünkü maltızlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Tarihi soba örneklerinden birisi" dedi.

DHA 25.05.2021 - 13:12

Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 1
Zile ilçesindeki Maşat Höyük Örenyeri'nde 1973-1984 yılları arasında yapılan kazılarda Hitit dönemine ait eşyalar arasında pişmiş topraktan yapılan maltız da bulundu. Isınma ve pişirme amaçlı kullanıldığı değerlendirilen maltız Tokat Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 2
Bugünkü örneklerinden farklı olan maltız, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.


Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 3

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Maltız halen günümüzde de çeşitli şekillerde kullanılan ve bir yemek pişirme ve ısınma aracıdır. Müzemizde sergilen maltız Anadolu'nun en önemli uygarlık merkezlerinden ve en önemli devletlerden birisi olan Hitit döneminde kalma bir maltız. Zile'nin Maşat Höyük içinde yapılan kazılarla ele geçirilen ortaya çıkan bir buluntudur" dedi.

Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 4

Çakır sözlerini şöyle sürdürdü: "Maşat Höyük Hititlerin en önemli merkezlerinden birisi aynı zamanda. O dönemde Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden Hititliler, bölgelerde maden işlemişler."

Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 5
"Yaptıkları, ortaya koydukları alet, edevatla da insanlığa bir anlamda büyük merhaleler katettirmiş önemli bir uygarlık merkezi. Bu maltıza baktığımızda aslında günümüzde kullanılanlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz."
Hitit dönemi sobası 'maltız' müzede - 6
"Isınmak için kullanılan bir araç olarak pişmiş topraktan yapılmış. Belki de tarihi soba örneklerinden birisi. Fark edenlerin ilgisini çeken önemli bir buluntumuz"

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