Hitman's Wife's Bodyguard zirvede

ABD'de salgın gölgesine açılan sinemalarda Hitman's Wife's Bodyguard filmi 11.7 milyon dolarlık hasılatıyla zirveye yerleşti. İşte 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasındaki diğer filmler ve rakamları... Wrath of Man 448 bin dolar The House Next Door 604 bin dolar 12 Mighty Orphans 870 bin dolar Spirit Untamed Spirit Untamed 1.6 milyon dolar In the Heights 4.2 milyon dolar Cruella Cruella 5.1 milyon dolar The Conjuring: The Devil Made Me Do It 5.2 milyon dolar Peter Rabbit 2: The Runaway 6.1 milyon dolar A Quiet Place Part II 9.4 milyon dolar Hitman's Wife's Bodyguard 11.7 milyon dolar