Hitman's Wife's Bodyguard zirvede

ABD'de salgın gölgesine açılan sinemalarda Hitman's Wife's Bodyguard filmi 11.7 milyon dolarlık hasılatıyla zirveye yerleşti. İşte 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasındaki diğer filmler ve rakamları...

21.06.2021 - 15:26

Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 1
Wrath of Man

448 bin dolar
Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 2
The House Next Door

604 bin dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 3
12 Mighty Orphans

870 bin dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 4
Spirit Untamed Spirit Untamed

1.6 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 5
In the Heights

4.2 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 6
Cruella Cruella

5.1 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 7
The Conjuring: The Devil Made Me Do It

5.2 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 8
Peter Rabbit 2: The Runaway

6.1 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 9
A Quiet Place Part II

9.4 milyon dolar


Hitman's Wife's Bodyguard zirvede - 10
Hitman's Wife's Bodyguard

11.7 milyon dolar


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