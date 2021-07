Box Office ABD - Hafta Sonu Top 5 (2-4 Temmuz 2021)

1- Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) - 24 milyon dolar



2- Patron Bebek 2: Aile Şirketi (The Boss Baby: Family Business) - 17,3 milyon dolar



3- Arınma Gecesi: Sonsuza Dek (The Forever Purge) - 12,75 milyon dolar



4- Sessiz Bir Yer 2 (The Quiet Place Part II) - 4,2 milyon dolar



5- The Hitman's Wife's Bodyguard - 3 milyon dolar