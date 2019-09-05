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Hızlı ve Öfkeli 9'da 10 dakikalık çekime 11 milyon dolarlık bütçe (İlk görüntüler)

Gürcistan’da Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminin çekimleri başkent Tiflis’ten sonra Rustavi kentinde devam ediyor. 10 dakikalık kısmına 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan çekimler nefes kesti.

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