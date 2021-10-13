Hobi olarak başladı mesleğe dönüştürdü

Tarihte var olmuş her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modelini yapan Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği hobisini yeni mesleği haline getirip profesyonelce çalışmalara imza atıyor.

Nusret Mayın Gemi si, Barbaros Hayreddin Zırhlısı, Ertuğrul Firkateyni, Bandırma Vapuru, Hamidiye Kruvazörü, Akdeniz Yolcu Vapuru ve Anadolu Hisarı Vapuru gibi onlarca gemi modelini uzun uğraşlar sonucu tasarlayan Dumlupınar, birbirinden farklı modellerde gemiler üretmeye devam ediyor.

Hobi olarak başladığı gemi modelciliğini şimdi profesyonelce yaptığı bir meslek haline getirdiğini söyleyen Ahmet Cengiz Dumlupınar, bir geminin binlerce parçadan oluştuğunu ve kendi elleriyle yaptığını ifade etti.