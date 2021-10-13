Hobi olarak başladı mesleğe dönüştürdü

Haberler - İHA 13.10.2021 - 11:43
Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde kurduğu atölyesinde çocukluk hayallerindeki gemileri aylarca süren çalışmalar sonucunda sanata dönüştüren 71 yaşındaki Ahmet Cengiz Dumlupınar’ın tasarladığı gemi modellerini görenler hayran kalıyor.
Tarihte var olmuş her türlü geminin birebir belli ölçeklerde küçültülmüş modelini yapan Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği hobisini yeni mesleği haline getirip profesyonelce çalışmalara imza atıyor.
Nusret Mayın Gemisi, Barbaros Hayreddin Zırhlısı, Ertuğrul Firkateyni, Bandırma Vapuru, Hamidiye Kruvazörü, Akdeniz Yolcu Vapuru ve Anadolu Hisarı Vapuru gibi onlarca gemi modelini uzun uğraşlar sonucu tasarlayan Dumlupınar, birbirinden farklı modellerde gemiler üretmeye devam ediyor.
Günde 8 saat çalışarak Barbaros Hayreddin Zırhlısı'nı 1 yılda tamamladığını anlatan Dumlupınar, günde 8 saat çalışıldığında basit modellerin 5-6 ayda tamamlandığını belirtti.