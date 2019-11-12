Hollywood özel efekt makyajı öncesi ve sonrası fotoğrafları

Oyuncular, beyazperdedeki ihtişamlı görüntülerine kavuşmak için saatlerce makyaj yapılmasını bekliyor. Hollywood’un özel efekt makyajı uzmanları, fantastik ve bilimkurgu karakterlerini yaratmak için özel teknikler kullanıyor. İşte sevilen filmlerdeki ünlü karakterlerin makyajdan önceki ve makyajdan sonraki halleri...

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