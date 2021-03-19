Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları

'Five Eyes' adlı filmin çekimleri için yaklaşık iki ay Antalya'da kalan ünlü yıldız Jason Statham, sosyal medya hesabından 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Hollywood yıldızı Statham'ın fotoğrafları milyonlarca kişi tarafından beğeni aldı. Yıldız oyuncuya hayranlığıyla bilinen Mola'da fotoğraflardan birinin altına, "Benim için önce Allah sonra sensin" yazdı.

DHA 19.03.2021 - 12:13

Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları - 1

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya'da bulunan ve Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kurşun geçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından geçen hafta Antalya'dan ayrıldı.

Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları - 2

Statham, Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi'nde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çekilen iki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları - 3

Roma mimarisi özelliklerini taşıyan 2 bin yıllık antik tiyatrodaki Jason Statham’ın fotoğrafları, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları - 4

Yönetmen Guy Ritchie ise geçen günlerde Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek Türkiye'yi çok sevdiğini, mümkün olması halinde bölgede daha çok film yapmak istediklerini aktaran bir video paylaşımında bulunmuştu.

Hollywood yıldızı Jason Statham'dan Antalya paylaşımları - 5
Statham'a hayranlığıyla bilinen Ezgi Mola ise yıldız oyuncunun son karelerinden birine, 
"Bunu sana yazdığımı bilmezsin , bir yabancı şarkı gibi dinlersin ! Benim için önce Allah sonra sensin... Bir teeeeeeeek dileeeeeğim var" mesajını yazdı.

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