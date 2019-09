Hollywood'un yeni gözdesi: Suki Waterhouse

Waterhouse, ilk başrolünü The Girl Who Invented Kissing (Öpüşmeyi İcat Eden Kız isimli filmde aldı. Hapçı bir genç kızı oynadığı film, kırmızı halının yolunu açtı.

2017’den 2018’e kadar Jonathan filmi, The White Princess mini dizisi, Into the Dark dizisinde adı geçen Waterhouse’nin yolu Woody Allen’e kadar gitti. Yönetmenin son filmi New York'ta Yağmurlu Bir Gün'de de ona rol verildi.