Hollywood'un yeni gözdesi: Suki Waterhouse
Özellikle son bir aydır, her hafta bir vizyon filminde ismini görüyorum. Hollywood “sarışın güzel” keşfine devam ediyor belli ki. Oysa, Margot Robbie’ye henüz ısınmış, manken Cara Delevingne’nın kaşlarını yeni kabullenmiştik. İsmini ezberletmek için her yeni filmde oynatılan 1992 doğumlu kızımızın adı: Suki Waterhouse. (Ceren ALA yazdı/ Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1Hollywood’un peşine düştüğü Suki aslında İngiliz. Sinema sektörüne modellikten geçiş yapan isimlerden. 16 yaşında eğitim hayatını bırakıp, hayatı podyumlardan öğrenmeye karar veriyor.
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2Boylu poslu, 70’li yılların kadınlarını andıran genç kız dünyaca ünlü markalarla anlaşıyor, bir köyün kağıt ihtiyacını karşılayacak nicelikte sözleşme imzalıyor.
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3Boyu uzun olsa da boyundan büyük işlere kalkışmayan Suki önce TV dizilerinde boy gösterdi. 2010’da BBC One’da yayınlanan romantik komedi dizisi Material Girl ile seyirci karşısına çıktı.
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4Sinemada önce küçük rollerle başladı kariyerine. 2014’te ABD-İngiltere ortak yapımı Love, Rosie'den sonra basamakları çifter çifter tırmandı.
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52016’da bilim kurgu türündeki Kuralsız'da ıdısının dıdısı olsa da, romantik komedi dışında bir hikayede de yer alabileceğini kanıtladı.
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Waterhouse, ilk başrolünü The Girl Who Invented Kissing (Öpüşmeyi İcat Eden Kız isimli filmde aldı. Hapçı bir genç kızı oynadığı film, kırmızı halının yolunu açtı.
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7Dünyanın en değişik yönetmenlerinden Ana Lily Amirpour’un kendimi zorlayarak izlediğim filmi The Bad Batch'te (Yemekle Oynanmaz) Suki, Keanu Reeves, Jason Mamoa, Giovanni Ribisi ve Jim Carrey gibi isimlerle birlikte rol aldı.
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82017’den 2018’e kadar Jonathan filmi, The White Princess mini dizisi, Into the Dark dizisinde adı geçen Waterhouse’nin yolu Woody Allen’e kadar gitti. Yönetmenin son filmi New York'ta Yağmurlu Bir Gün'de de ona rol verildi.
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9Suki Waterhouse’nin 2019 yılında vizyona girmiş ve girecek işleri ise şöyle: Pokeman Dedektif Pikachu, Cehennem Gecesi, Bittersweet Symphony, Killers Anonymous ve Creation Stories. Fazlası var eksiği yok.