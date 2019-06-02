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Hugh Jackman'ın yerine Wolverine’i kim canlandıracak?

Dark Phoenix'in vizyona girmesine sayılı günler kala, X-Men serisinde Wolverine’e hayat veren Hugh Jackman'ın yerine kimin geleceği tartışılıyor.

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    Vizyona girmek için hazırlanan X-Men:Dark Phoenix'in ardından X-Men filmlerinin hakları Disney ve Marvel'a geçecek. 20th Century Fox ve Disney'in tüm dengeleri değiştiren işbirliğinden sonra yeni Wolverine’in kim olacağını merak ediliyor.
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    Dark Phoenix'in yönetmeni ve birçok X-Men filminin yapımcılık ve senaristliğini üstlenen Simon Kinberg, emekliliğini açıklayan Hugh Jackman'dan sonraki Wolverine’in kim olacağı konusundaki soruları cevapladı.
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    Kinberg, Tom Hardy ile bu yapımda çalışmanın güzel olacağını söyledi.

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    45 yaşındaki yönetmen Richard Madden'ın da harika bir oyuncu olduğunu belirtti.

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    X-Men: Dark Phoenix'in başrol oyuncusu Sophie Turner tartışmaya katıldı ve Keanu Reeves'in bu rolde gayet başarılı olacağını düşündüğünü açıkladı.

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    Dark Phoenix'in kötü karakteri Jessica Chastain ise olaya bambaşka bir boyut getirdi ve Wolverine’in kadın karakter olabileceğini, Penelope Cruz'un bu rol için harika olacağını açıkladı.

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    Simon Kinberg ise tartışmaya "Hugh Jackman X-Men dünyasına katıldığında müzikal tiyatrodan gelen ve tanınmayan Avustralyalı bir oyuncuydu. Bence yeni Wolverine’in için en iyi tercih yeni birilerini keyfetmek olacaktır" diyerek nokta koydu.
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