Hugh Jackman'ın yerine Wolverine’i kim canlandıracak?
Dark Phoenix'in vizyona girmesine sayılı günler kala, X-Men serisinde Wolverine’e hayat veren Hugh Jackman'ın yerine kimin geleceği tartışılıyor.
1
Vizyona girmek için hazırlanan X-Men:Dark Phoenix'in ardından X-Men filmlerinin hakları Disney ve Marvel'a geçecek. 20th Century Fox ve Disney'in tüm dengeleri değiştiren işbirliğinden sonra yeni Wolverine’in kim olacağını merak ediliyor.
2
Dark Phoenix'in yönetmeni ve birçok X-Men filminin yapımcılık ve senaristliğini üstlenen Simon Kinberg, emekliliğini açıklayan Hugh Jackman'dan sonraki Wolverine’in kim olacağı konusundaki soruları cevapladı.
3
Kinberg, Tom Hardy ile bu yapımda çalışmanın güzel olacağını söyledi.
4
45 yaşındaki yönetmen Richard Madden'ın da harika bir oyuncu olduğunu belirtti.
5
X-Men: Dark Phoenix'in başrol oyuncusu Sophie Turner tartışmaya katıldı ve Keanu Reeves'in bu rolde gayet başarılı olacağını düşündüğünü açıkladı.
6
Dark Phoenix'in kötü karakteri Jessica Chastain ise olaya bambaşka bir boyut getirdi ve Wolverine’in kadın karakter olabileceğini, Penelope Cruz'un bu rol için harika olacağını açıkladı.
7
Simon Kinberg ise tartışmaya "Hugh Jackman X-Men dünyasına katıldığında müzikal tiyatrodan gelen ve tanınmayan Avustralyalı bir oyuncuydu. Bence yeni Wolverine’in için en iyi tercih yeni birilerini keyfetmek olacaktır" diyerek nokta koydu.