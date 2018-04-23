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Idris Elba'nın favorisi: Shrek (Tüm zamanların en iyi animasyon filmleri)

People dergisine göre 2018 yılının yaşayan en seksi erkeği oyuncu Idris Elba, türü suç olan yapımlarını evde izlemediklerini dile getirdi. Dört yaşında bir oğlu ve 16 yaşında bir kızı bulunan ünlü oyuncu, çocuklarının etkilenmemesi için böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Görmek istemediğim karanlık şeyler dönüyor. Bir oğlum var. Bizler Shrek izlemeyi seviyoruz" açıklaması yaptı. Peki ama tüm zamanların en iyi animasyon filmleri neler? İşte Idris Elba'nın favorisi Shrek filminin de yer aldığı IMDb'nin listesine göre tüm zamanların en iyi animasyon filmleri...

  • 1

    30. Oyuncak hikayesi 2 (1999) 7,9

  • 2

    29. Shrek (2001) 7,9
  • 3

    28. Mimi wo sumaseba (1995) 8
  • 4

    27. The Nightmare Before Christmas (1993) 8
  • 5

    26. Ratatuy (2007) 8
  • 6

    25. Güzel ve Çirkin (1991) 8
  • 7

    24. Aladdin (1992) 8
  • 8

    23. Demir dev (1999) 8
  • 9

    22. Zootropolis: Hayvanlar Sehri (2016) 8
  • 10

    21. İnanılmaz aile (2004) 8
  • 11

    20. Persepolis (2007) 8,1
  • 12

    19. Song of the Sea (2014) 8,1
  • 13

    18. Prenses Kaguya Masalı (2013) 8,1
  • 14

    17. Gökteki kale (1986) 8,1
  • 15

    16. Rüzgârli Vadi (1984) 8,1
  • 16

    15. Ejderhanı nasıl eğitirsin (2010) 8,1
  • 17

    14. Kayıp Balık Nemo (2003) 8,1
  • 18

    13. Sevimli Canavarlar (2001) 8,1
  • 19

    12. Ookami kodomo no Ame to Yuki (2012) 8,2

  • 20

    11. Komşum Totoro (1988) 8,2
  • 21

    10. Yürüyen Şato (2004) 8,2
  • 22

    9. Ters Yüz (I) (2015) 8,2
  • 23

    8. Oyuncak Hikayesi 3 (2010) 8,3
  • 24

    7. Yukarı Bak (2009) 8,3
  • 25

    6. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3


  • 26

    5. Prenses Mononoke (1997) 8,4
  • 27

    4. VOL·i (2008) 8,4
  • 28

    3. Senin Adın (2016) 8,4
  • 29

    2. Aslan Kral (1994) 8,5
  • 30

    1. Ruhlarin Kaçışı (2001) 8,6
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