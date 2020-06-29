İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı

Bayburt’un merkeze bağlı Beşpınar Köyü’nde salgın nedeniyle iki aydır ziyarete kapalı olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, tırpan şenliğiyle açıldı. Şenliğe katılanlar önce müzeyi gezdi, daha sonra türküler eşliğinde çevredeki otları biçti.

DHA 29.06.2020 - 09:30

İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 1

Beşpınar Köyü'nde kurulan, 2019 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel müze tescili alan, pandemi nedeniyle 2 aydır kapalı kalan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, özel bir şenlikle kapılarını ziyaretçisine açtı. 

İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 2
İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş ev yaşamı ve eski tarım eşyaları yer alan müzenin kuruluş amacına uygun olarak tırpan şenliği düzenlendi.
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 3
Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere dağlık alanlarda tırpanla ot biçme geleneğini yaşatmak için düzenlenen şenlikte, vatandaşlar hem ot biçti hem de türkü söyledi.




İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 4
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 5
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 6
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 7
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 8
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 9
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 10
İki aydır kapalı olan Etnografya Müzesi açıldı - 11

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER