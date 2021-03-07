07.03.2021 - 14:59
İkinci Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde, Nazi ordusunun 1944 yılında Polonya’dan geri çekilmesiyle Sovyetler Birliği ordusu ülkeye giriş yaptı. 1945 yılında elde edilen belgelerde, Kızıl Ordu’nun ülkenin kuzeyindeki Olsztyn kentindeki Marian Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 7 Katolik rahibeyi öldürdüğü ortaya çıktı. Belgelerin incelenmesinin ardından yapılan arkeolojik kazılarla 7 rahibenin de kemiklerine ulaşıldı.
AYLAR SÜREN ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Polonya Ulusal Anma Enstitüsü’nün başlattığı çalışmalar kapsamında Kızıl Ordu tarafından öldürülen rahibelerin isimleri belirlendi.