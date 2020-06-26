İlber Ortaylı portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin kim olduğunu açıkladı

26.06.2020 - 17:53
“FATİH’İN YANINDAKİ KİŞİ CEM SULTAN”
Habertürk’e konuk olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuya dair bir açıklama yaptı. Ortaylı, Fatihin karşısındaki kişinin, oğlu Cem Sultan olduğunu belirterek, "Cem Sultan'ı Fatih Sultan Mehmet seviyordu ve yetenekleri konusunda kendisine yakın buluyordu" ifadelerini kullandı.
NURHAN ATASOY DA ONAYLADI
Programın diğer konuğu olan tarihçi Prof. Dr. Nurhan Atasoy da İlber Ortaylı’ya katıldığını belirterek, portrede Fatih’in karşısındaki kişinin Cem Sultan olduğunu ifade etti.
PORTRENİN ÖZELLİKLERİ
Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4, boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.
Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre, tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğu. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.
Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.
CEM SULTAN KİMDİR?
Fatih Sultan Mehmet’in oğlu , 1459’da Edirne’de doğan Cem Sultan ya da Şehzade Cem’in annesi Çiçek Hatun’dur.
Cem Sultan ağabeyi II. Bayezid ile girdiği taht mücadelesiyle bilinir.
1481 yılında babasının ölüm haberini alan ve babasının ölümünün ardından tahta Beyazıt’ın geçtiğini duyan Cem Sultan Bursa'da padişahlığını ilan etti. Kendi adına hutbe okutarak para bastırdı ve çeşitli fermanlar yayımladı. Bu saltanatı ancak yirmi gün sürdü.
Osmanlı'ya isyan eden bir padişah olarak bilinen Cem Sultan esaret altında yaşarken 1495'te hayatını kaybetti.
Cem Sultan'ın kaberi bugün Bursa'nın Muradiye Külliyesinde yer almaktadır.