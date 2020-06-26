İlber Ortaylı portrede Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişinin kim olduğunu açıkladı

CEM SULTAN KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet’in oğlu , 1459’da Edirne’de doğan Cem Sultan ya da Şehzade Cem’in annesi Çiçek Hatun’dur.

Cem Sultan ağabeyi II. Bayezid ile girdiği taht mücadelesiyle bilinir.

1481 yılında babasının ölüm haberini alan ve babasının ölümünün ardından tahta Beyazıt’ın geçtiğini duyan Cem Sultan Bursa'da padişahlığını ilan etti. Kendi adına hutbe okutarak para bastırdı ve çeşitli fermanlar yayımladı. Bu saltanatı ancak yirmi gün sürdü.

Osmanlı'ya isyan eden bir padişah olarak bilinen Cem Sultan esaret altında yaşarken 1495'te hayatını kaybetti.

Cem Sultan'ın kaberi bugün Bursa'nın Muradiye Külliyesinde yer almaktadır.