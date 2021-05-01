İlk beyin ameliyatının yapıldığı yer: Aşıklı Höyük

Kapadokya’ya açılan kapısıyla binlerce yıl önce birçok uygarlıkların yerleşim yeri olan ve yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi daha onlarca çeşitli tarihi mekanlarıyla turizmin gözdesi olan Aksaray’da 11 bin yıl önce genç bir kadına dünyada ilk beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Günümüzde Aşıklı Höyük'te kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ederken, yapılan çalışmalarda o döneme ait hayvan ile tahıl fosilleri ve obsidyenler bulundu. Adeta binlerce yıllık tarihe ışık tutan Aşıklı Höyük'te o dönemde yaşanan evler, kullanılan malzemeler ve daha birçok ihtiyaç malzemesi orijinalliğe uygun olarak inşa edilerek ele geçirilen birçok parça Aksaray Müzesi’nde sergileniyor.