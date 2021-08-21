IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, ağustos ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte en popüler 25 yabancı film...

21.08.2021 - 08:22

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 1
25. A Quiet Place Part II (2020)
7.3
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 2
24. Cry Macho (2021)

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 3
23. Birds of Prey (2020)
6.1

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 4
22. Space Jam: A New Legacy (2021)
4.4

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 5
21. The Swarm (2020)
5.3

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 6
20. The Vault (2021)
6.4
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 7

19. Stillwater (2021)
6.8
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 8
18. CODA (2021)
8.1
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 9
17. Beckett (2021)
5.6
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 10
16. Killers of the Flower Moon

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 11
15. Pig (2021)
7.0

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 12
14. The Kissing Booth 3 (2021)
4.8

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 13
13. Field of Dreams (1989)
7.5

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 14

12. Dune (2021)
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 15
11. Black Widow (2021)
6.8
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 16
10. Shershaah (2021)
8.9

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 17

9. F9: The Fast Saga (2021)
5.2

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 18

8. Old (2021)
5.9
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 19
7. The Green Knight (2021)
7.2
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 20
6. Suicide Squad (2016)
5.9
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 21
5. Aftermath (2021)
5.3
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 22

4. Jungle Cruise (2021)
6.7
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 23

3. Vivo (2021)
6.8
IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 24
2. Free Guy (2021)
7.6

IMDb verilerine göre ağustos ayının en popüler yabancı filmleri - 25
1.The Suicide (2021)
7.5

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