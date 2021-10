IMDb verilerine göre ekim ayının en popüler yabancı filmleri

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin, ekim ayının en popüler filmleri listesi belli oldu. İşte en popüler 25 yabancı film...

Abone ol Paylaş









25. Old (2021)

5.8





24. Injustice (2021)

6.3

23. Halloween (2018)

6.6

22. Scream (1996)

7.3







21. Hocus Pocus (1993)

6.9







20. Old Henry (2021)

7.2

19. There's Someone Inside Your House (2021)

4.8



18. Home Sweet Home Alone (2021)







17. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

7.9



16. Casino Royale (2006)

8.0

15. The Black Phone (2021)

8.8

14. Spectre (2015)

6.8



13. Halloween (1978)

7.7



12. Eternals (2021)





11. Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021)





10. The Many Saints of Newark (2021)

6.4





9. Black Widow (2021)

6.8

8. Free Guy (2021)

7.3





7. The Guilty (2021)

6.3

6. Venom: Let There Be Carnage (2021)

6.4

5. The Last Duel (2021)

7.7

4. Scream (2022)



3. Halloween Kills (2021)

6.0

2. Dune (2021)

8.3

1. No Time to Die (2021)

7.6