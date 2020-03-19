Independent'tan corona günlerinde evde seyredilebilecek en iyi 42 film

Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de riski azaltmak için pek çok kişi kendini evde izole ediyor. Evde en iyi zaman geçirme yöntemlerinden birinin film seyretmek olduğu düşünülünce akla “Hangi filmler?” sorusu geliyor. Independent gazetesinin sinema yazarları Helen O’Hara ve Patrick Smith, izolasyon günleri için 42 film önerisinde bulundu. İşte bugüne kadar seyretmediyseniz izolasyon günlerini fırsat bilerek seyredebileceğiniz en iyi filmler...

19.03.2020 - 14:44 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 14:48

Raiders of the Lost Ark (1981)
The Wings of the Dove (1997)
Spirited Away (2001)
Un Chien Andalou (1928)
Avengers (2012)
The Shining (1980)
Invasion of the Body Snatchers (1978)
The Royal Tenenbaums (2001)
Lawrence of Arabia (1962)
Bicycle Thieves (1948)
Farewell My Concubine (1993)
Brazil (1985)
Tokyo Story (1953)
Double Indemnity (1944)
Days of Heaven (1978)
Citizen Kane (1941)
Les Enfants du Paradis (1945)
Rear Window (1954)
It Happened One Night (1934)
Hoop Dreams (1994)
The Apartment (1960)
Paris, Texas (1984)
Synedoche, New York (2008)
Before Midnight (2013)
Le Mépris (1963)
Casablanca (1942)
Meet Me in St Louis (1944)
A Trip to the Moon (1902)
Out of the Past (1947)
His Girl Friday (1940)
The Conversation (1974)
Blow Out (1981)
City of God (2002)
Hannah and Her Sisters (1986)
Raising Arizona (1987)
Caché (2005)
The Bourne Supremacy (2004)
The General (1926)
The Babadook (2014)
When Harry Met Sally (1989)
Inside Out (2015)
True Romance (1993)

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