Independent'tan corona günlerinde evde seyredilebilecek en iyi 42 film
Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de riski azaltmak için pek çok kişi kendini evde izole ediyor. Evde en iyi zaman geçirme yöntemlerinden birinin film seyretmek olduğu düşünülünce akla “Hangi filmler?” sorusu geliyor. Independent gazetesinin sinema yazarları Helen O’Hara ve Patrick Smith, izolasyon günleri için 42 film önerisinde bulundu. İşte bugüne kadar seyretmediyseniz izolasyon günlerini fırsat bilerek seyredebileceğiniz en iyi filmler...
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19.03.2020 - 14:44| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 14:48
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