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Irak’ta 4 bin yıllık kayıp şehir bulundu

Fransız arkeologlar, Irak’ta dünyanın bilinen ilk krallığına ait 4 bin yıllık bir şehir buldu.

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    Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarında kayıp bir şehir bulunduğunu açıkladı.
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    Fransız arkeologların Zagros Dağları yakınlarında bulunan bölgede yaptıkları kazı çalışmaları sonucu 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayıp bir şehir bulundu.
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    Uzmanlar şehrin, dünyanın bilinen ilk krallığı olan Akadlar zamanında kurulduğunu düşünüyor. Uzmanlar aynı zamanda şehirde yaşayan halkın Lullubiler olduğunu düşündüklerini açıkladı.
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    Arkeologların söz konusu bölgeyi Saddam rejiminin devrilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona ermesinin ardından buldukları belirtildi.
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    2012 - 2018 yılları arasında yapılan 6 kazı çalışmasının ardından, milattan önce 2 bin 200 yılına dayanan tarihi eserlerin bulunduğu açıklandı.
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    Bölgedeki araştırmaları sonbahar mevsiminde arttırmayı planlayan arkeologların buldukları şehrin adı hakkında bir fikirleri olmadığı bildirildi.

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