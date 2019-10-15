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İran'daki müzik platformundan albüm kapaklarındaki kadınlara sansür

Bir albümün en önemli kısmı içerdiği müzik olsa da her şey sadece müzikten ibaret değil. Kapağının albenili olması da tamamlayıcı özelliği. Peki, kadın şarkıcılar albüm kapaklarından tamamen silinirse geri ne kalır? İran merkezli müzik platformu "Melovaz", kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak bu sorunun yanıtını verdi. İşte ünlü albüm kapakları ve kapaklardan kadınların sansürlenmiş halleri...

  • 1

    Lady Gaga - A Star Is Born
  • 2

    Lady Gaga - Joanne
  • 3

    Lana Del Rey - The Greatest
  • 4

    Billie Eilish - When We All Fall Asleep
  • 5

    Avril Lavigne - Head Above Water Cover
  • 6

    Ariana Grande - Thank U, Next
  • 7

    Taylor Swift - Lover
  • 8

    Katy Perry - Small Talk
  • 9

    Lizzo, Dababy - Truth Hurts
  • 10

    Mxmtoon - The Masquerade
  • 11

    Lana Del Rey - Doin' Time Album
  • 12

    Saweetie - Icy
  • 13

    Bebe Rexha - Last Hurrah
  • 14

    Ava Max - Sweet But Psycho
  • 15

    Afro B - Afrowave 3
  • 16

    Little Mix Ft. Nicki Minaj - Woman Like Me
  • 17

    Billie Eilish - When I Was Older
  • 18

    Céline Dion - Ashes Steve Aoki Deadpool Demix
  • 19

    Miley Cyrus - She Is Coming
  • 20

    Camila Cabello - Liar
  • 21

    Taylor Swift - You Need To Calm Down
  • 22

    Marina - Love Fear
  • 23

    Twice - Fee Special
  • 24

    Pnb Rock, Nicki Minaj, Murda Beatz - Fendi
  • 25

    Beyoncé - Spirit
  • 26

    Ariana Grande - Boyfriend
  • 27

    Dua Lipa - Dua Lipa
  • 28

    Shakira And Maluma - Clandestino
  • 29

    Bruno Mars - Please Me Cover
  • 30

    Kygo ve Whitney Houston - Higher Love
  • 31

    Ariana Grande - Imagine
  • 32

    Ariana Grande - Sweetener
  • 33

    Beyonce - Homecoming
  • 34

    Madonna - Madame X
  • 35

    Madonna ve Maluma - Medellín
  • 36

    Celine Dion - Courage
  • 37

    Jennifer Lopez ve French Montana - Medicine
  • 38

    Mariah Carey - A No No
  • 39

    Tove Lo - Sunshine Kitty
  • 40

    Hailee Steinfeld - Afterlife
  • 41

    Normani - Motivation
  • 42

    Meghan Trainor - Badass Woman
  • 43

    Melanie Martinez - K-12
  • 44

    Summer Walker - Over It Cover
  • 45

    Lady Gaga - Joanne
  • 46

    Alicia Keys ve Miguel Released - Show Me Love
  • 47

    Nicki Minaj - Queen
  • 48

    Little Mix - Bounce Back
  • 49

    Ciara - Beauty Marks
  • 50

    Iggy Azalea - In My Defense
  • 51

    Madonna - Future
  • 52

    Nicki Minaj - Megatron
  • 53

    Madonna Swae Lee - Crave
  • 54

    Madonna - I Rise
  • 55

    Katy Perry - Never Really Over Cover
  • 56

    Fat Joe, Cardi B, Anuel Aa - Yes
  • 57

    Celine Dion - Flying On My Own + Dave Audé Remix
  • 58

    Jennifer Lopez ve Bad Bunny - Te Guste
  • 59

    Jennifer Lopez, Dj Khaled ve Cardi B - Dinero (Cade Remix)
  • 60

    Halsey - Nightmare
  • 61

    Megan Thee Stallion - Fever
  • 62

    Charli Xcx - Charli
  • 63

    Mariah Carey - Caution
  • 64

    Mariah Carey - Gtfo
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