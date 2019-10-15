İran'daki müzik platformundan albüm kapaklarındaki kadınlara sansür
Bir albümün en önemli kısmı içerdiği müzik olsa da her şey sadece müzikten ibaret değil. Kapağının albenili olması da tamamlayıcı özelliği. Peki, kadın şarkıcılar albüm kapaklarından tamamen silinirse geri ne kalır? İran merkezli müzik platformu "Melovaz", kadın müzisyenleri kendi albüm kapaklarından kaldırarak bu sorunun yanıtını verdi. İşte ünlü albüm kapakları ve kapaklardan kadınların sansürlenmiş halleri...
1
Lady Gaga - A Star Is Born
2
Lady Gaga - Joanne
3
Lana Del Rey - The Greatest
4
Billie Eilish - When We All Fall Asleep
5
Avril Lavigne - Head Above Water Cover
6
Ariana Grande - Thank U, Next
7
Taylor Swift - Lover
8
Katy Perry - Small Talk
9
Lizzo, Dababy - Truth Hurts
10
Mxmtoon - The Masquerade
11
Lana Del Rey - Doin' Time Album
12
Saweetie - Icy
13
Bebe Rexha - Last Hurrah
14
Ava Max - Sweet But Psycho
15
Afro B - Afrowave 3
16
Little Mix Ft. Nicki Minaj - Woman Like Me
17
Billie Eilish - When I Was Older
18
Céline Dion - Ashes Steve Aoki Deadpool Demix
19
Miley Cyrus - She Is Coming
20
Camila Cabello - Liar
21
Taylor Swift - You Need To Calm Down
22
Marina - Love Fear
23
Twice - Fee Special
24
Pnb Rock, Nicki Minaj, Murda Beatz - Fendi
25
Beyoncé - Spirit
26
Ariana Grande - Boyfriend
27
Dua Lipa - Dua Lipa
28
Shakira And Maluma - Clandestino
29
Bruno Mars - Please Me Cover
30
Kygo ve Whitney Houston - Higher Love
31
Ariana Grande - Imagine
32
Ariana Grande - Sweetener
33
Beyonce - Homecoming
34
Madonna - Madame X
35
Madonna ve Maluma - Medellín
36
Celine Dion - Courage
37
Jennifer Lopez ve French Montana - Medicine
38
Mariah Carey - A No No
39
Tove Lo - Sunshine Kitty
40
Hailee Steinfeld - Afterlife
41
Normani - Motivation
42
Meghan Trainor - Badass Woman
43
Melanie Martinez - K-12
44
Summer Walker - Over It Cover
45
Lady Gaga - Joanne
46
Alicia Keys ve Miguel Released - Show Me Love
47
Nicki Minaj - Queen
48
Little Mix - Bounce Back
49
Ciara - Beauty Marks
50
Iggy Azalea - In My Defense
51
Madonna - Future
52
Nicki Minaj - Megatron
53
Madonna Swae Lee - Crave
54
Madonna - I Rise
55
Katy Perry - Never Really Over Cover
56
Fat Joe, Cardi B, Anuel Aa - Yes
57
Celine Dion - Flying On My Own + Dave Audé Remix
58
Jennifer Lopez ve Bad Bunny - Te Guste
59
Jennifer Lopez, Dj Khaled ve Cardi B - Dinero (Cade Remix)