We Got This Covered’a konuşan ve daha önce verdiği bilgilerin doğrulandığı söylenen bir kaynağa göre, Gwyneth Paltrow'un canlandırdığı Pepper Potts eşini hayata döndürmenin yollarını arayacak. Ancak bunu yapmak için ilk etapta bilime başvurmayacak, çareyi sihir ve mistisizmde arayacak.