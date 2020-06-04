İş Bankası'nın tarihi binası resim müzesi olacak

"İş Sanat
çatısı altında hayata geçirilecek"
Bankanın Beyoğlu şubesi olarak 63 yıl boyunca hizmet veren tarihi binanın müze olarak yenilenmesi için inşaat çalışmaları kısa süre içinde başlatılacak. Tarihi binadaki yeni müze, müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmaların desteklenmesine kadar pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat çatısı altında hayata geçirilecek.
Yeni resim müzesinde çok amaçlı galeri ve atölyelerin yanı sıra Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevi, kafe ve restoran bölümleri de olacak.
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiş olan, 1900'lü yılların başında zemin katı ticari amaçlı, diğer katları konut olarak inşa edilen bina, bodrum ve zemin katların yanı sıra beş normal kat ve bir teras katından oluşuyor.
Yapı, Beyoğlu'ndaki 20. yüzyıla ait apartmanlar arasında gerek konum gerekse mimari açıdan dikkat çeken örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.