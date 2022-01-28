İsmet İnönü'nün notu 86 yıl sonra ortaya çıktı

"DİJİTAL ORTAMA AKTARMAK İSTİYORUZ"

Buradaki eserlerin bir müze değerinde olduğunu belirten Uzun, "'Zamana yolculuk kültürel mirasa katkı' anlayışı ile eserleri dijital ortama aktararak okuyucuya açmak, okuyucu ile kaynakları buluşturmak istiyoruz. Buradaki her bir kaynak müzede yer alabilecek değerde bir kaynak olabilir. Bizim de amacımız Gazi Üniversitesi olarak bunu gün yüzüne çıkarmak. Herkesin dijital ortamda bu eserlerden faydalanmasını istiyoruz" dedi.