İstanbul yeni AKM'ye kavuştu

Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları:

"Biz İstanbul'un bu sembol yapısını yenilemek için yıllarca önce birçok adım attık. Ancak birçok engelle karşılaştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyorsunuz. Biz yerine çok daha güzelini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk.

Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.

Nihayet tüm sorunları birer birer aşarak, gereken adımları attık. 2019'da yeni binanın temelini attık.

Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık.

Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledi. Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.