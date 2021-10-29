İstanbul yeni AKM'ye kavuştu

Haberler 29.10.2021 - 18:23 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 19:12
Yenilenen Atatürk Kültür Merkez, Cumhuriyet'in 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Bakanlarla birlikte kurdeleyi kesti.
İSTANBUL YENİ AKM'YE KAVUŞTU (CANLI YAYIN)
Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.
Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları:
"Biz İstanbul'un bu sembol yapısını yenilemek için yıllarca önce birçok adım attık. Ancak birçok engelle karşılaştık. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktırmamak için yapılan kampanyaları hatırlıyorsunuz. Biz yerine çok daha güzelini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylüyorduk.
Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.
Nihayet tüm sorunları birer birer aşarak, gereken adımları attık. 2019'da yeni binanın temelini attık.
Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık.
Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle söyledi. Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.
Burada yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır.
Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.