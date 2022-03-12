İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a kabri başında anma

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bu aziz milletin bir ferdi olarak bizim için en önemli günlerden bir tanesi. İstiklal Marşı’mızın hem kabulünün hem de Mehmet Akif’i anmanın önemli günlerinden bir tanesi. Bugün birçok meslektaşımızla hep birlikteydik. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, Garnizon Komutanlığı ve diğer kurum temsilcilerimizle hep birlikteydik. Akif’imizi andık” dedi.





