İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a kabri başında anma

Haberler - İHA 12.03.2022 - 13:34
İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan ilçesinde görev yapan aday öğretmenler ve çok sayıda vatandaş düzenlenen törene katıldı.
Törende İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu.
Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bu aziz milletin bir ferdi olarak bizim için en önemli günlerden bir tanesi. İstiklal Marşı’mızın hem kabulünün hem de Mehmet Akif’i anmanın önemli günlerinden bir tanesi. Bugün birçok meslektaşımızla hep birlikteydik. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, Garnizon Komutanlığı ve diğer kurum temsilcilerimizle hep birlikteydik. Akif’imizi andık” dedi.
Mehmet Akif Ersoy’un ortak değer olduğunu hatırlatan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ersoy, istiklal mücadelemizin manevi öncülerinden bir tanesi. Hepimiz için bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı. Gençliğimizin örnek alacağı model insanlarından bir tanesi."
"Memleket sevdasını milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımıza yansıtan çok önemli bir şahsiyet. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”