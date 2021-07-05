İtalya’da 3 bin yıllık sonsuzluk havuzu bulundu

FARKLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ KULLANILDI

Science Daily adlı bilimsel dergide yayımlanan son çalışma, havuzların tarihlerini ortaya çıkarmak için dendrokronoloji yöntemini kullanan Cornell'in sanat ve bilim profesörü Stuart Manning tarafından yönetildi. Dendrokronoloji, ağaç halkalarını tam olarak oluştukları yıla tarihlemenin bilimsel yöntemine deniliyor. Manning ve ekibi, dendrokronoloji ile radyokarbon tarihleme yöntemi ile birleştiğinde, havuzların on yıldan uzun bir süre arayla inşa edildiğini ortaya çıkardı.

Manning, "Bir arkeolojik alanda çalışırken, genellikle nispeten az örnekle, bazen ideal koşullardan daha az örnekle dendrokronoloji yapmaya çalışıyorsunuz. Çünkü 3 bin 500 yılı görmeden dağılıyorlar. Şu anda vahşi doğada büyüyen sağlıklı bir ağaç gibi değiller” dedi.